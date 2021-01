Christiansborg reagerer på rigsret mod Støjberg: ”Alvorlig og historisk dag”

Nu hvor Socialdemokratiet og Venstre også bakker op, står det klart: Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) skal for en rigsret i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar. Kristeligt Dagblad har samlet reaktioner på sociale medier

Flertallet er på plads. Socialdemokratiet og senest også Venstre tilslutter sig nemlig rækken af partier, der stemmer for en rigsretssag mod Venstres tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Kun Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, ni folketingsmedlemmer for Venstre samt den tidligere Venstre-statsminister og nuværende løsgænger Lars Løkke Rasmussen stemmer imod.

Sagen, der er fra 2016, handler om en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Rigsretsagen bliver den kun sjette i Danmarkshistorien. Det faktum, at det ikke er hverdagskost i Danmark, kan også ses på de sociale meder, hvor mange politikere og meningsdannere kommer med deres mening om den historiske beslutning.

Hovedpersonen i hele sagen, Inger Støjberg, havde også en kommentar til beslutningen efter gruppemødet i Venstre, hvor et flertal i folketingsgruppen bakkede op om en rigsretssag mod hende:

”Jeg er skuffet over, at det er min egen formand Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag i mod mig. Det er også derfor, at jeg overvejer, hvad der skal ske. Jeg kan bare konstatere, at det er sådan, det er (...) Det er den største mistillidserklæring, jeg kan få for min egen formand,” siger Inger Støjberg.