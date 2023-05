Venstres ”høvding” er tilbage: Se reaktionerne på Jakob Ellemanns tilbagekomst

Jakob Ellemann Jensen (V) annoncerer torsdag morgen på Facebook, at han den 1. august vender tilbage til Christiansborg i alle sine roller.

Det sker efter en sygemelding på over tre måneder. En beslutning, der blev taget efter et ildebefindende, der sendte formanden for Venstre en tur på hospitalet.

I opslaget skriver Ellemann blandt andet, at selvom han havde håbet på at være hurtigt tilbage, så har han gjort sig den "svære" erkendelse, at sygemeldingen trækker ud.

"De kan jeg ikke lave om på, selvom jeg gerne ville," skriver han.

Meldingen har affødt en del reaktioner fra kolleger og iagttagere, der hovedsageligt glædes over nyheden.

Venstre politiske ordfører, Morten Dahlin, skriver:

"God nyhed. Vi glæder os til at se dig igen til august."

"Det lyder til, at du har gode rådgivere. Godt at du lytter til dem. Vi glæder os til at se dig igen til den tid kollega," skriver Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

En anden venstrekollega, digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre, sender også en hilsen og påpeger, at Ellemanns beslutninger kan inspirere:

"Sygdom og stress er frygteligt, når det rammer. Lad i øvrigt Jakob tjene som inspiration for mænd til at tage sundhed og stress alvorligt!"

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) kalder det dagens glædelige nyhed, at Ellemann vender tilbage 1. august.

"Det glæder mig oprigtigt. På vores allesammens vegne og rigtig meget på Jakobs. For det er jo et tegn på, at han er ved at være der, " siger Løkke til Ritzau og tilføjer, at han har "fuldstændig tiltro til", at når Ellemann selv vurderer, at han er "ved at være der", så er det, fordi han er klar.

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, som selv har været stressramt tidligere, glæder sig også til at se Jakob Ellemann-Jensen igen, siger han til Ritzau. Både personligt og for dansk politik:

"Han er en god kollega, som jeg glæder mig til, vender tilbage. Det er godt for demokratiet og folkestyret, at han vender tilbage.

Den tidligere Venstre-politiker og -minister Søren Pind skriver kort og kontant "Høvdingeord. Tak." i en kommentar under Jakob Ellemann-Jensens opslag på Facebook.

På Twitter fortsætter han i flere ord om Ellemanns situation og arbejdspladsen Folketinget:

"At det har kunnet lade sig gøre, at Ellemann har kunnet håndtere sin situation, som han har, er måske udtryk for, at dansk politik er blevet et mere menneskeligt sted, end jeg opfattede det som. Godt!"

Enhedslistens folketingsmedlem Peder Hvelplund skriver samme sted, at stress "absolut ikke skal spøges med!"

"Det er en hård omgang. Godt du har modet til at vende tilbage og begynder at finde overskuddet til det. Fortsat god bedring! Ser frem til du vender tilbage."

Socialdemokraternes Rasmus Stoklund skriver:

"Det er en barsk omgang du har været igennem. Fortsat god bedring og på gensyn i august."

De Radikales formand Martin Lidegaard glæder sig over at høre nyt fra Ellemann:

"Vi @radikale glæder os til at have dig tilbage på Christiansborg og til at samarbejde med dig og @venstredk om at fremtidssikre Danmark."

Formand for Psykologforeningen Eva Secher Mathiasen sender også en besked:

"Må vi alle sammen tage godt imod @JakobEllemann, når han vender tilbage. Og må dem, der ikke gør det, blive til regnorm!"