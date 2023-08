Realkreditselskaber fraråder lån til huse tæt på vindmøller

Flere realkreditselskaber ønsker ikke at belåne huse, der ligger tæt på vindmøller eller solceller.

Det skriver Jyllands-Posten tirsdag på baggrund af instrukser, som avisen er kommet i besiddelse af.

Instrukserne kommer fra Jyske Realkredit og Totalkredit og bruges af vurderingsfolk til at vurdere værdien af en ejendom.

Hvis en ejendom er generet af støj eller skyggepåvirkning fra vindmøller, skal den risikomarkeres og frarådes til belåning, lyder en instruks fra Jyske Realkredit.

Det kan i praksis gøre det svært at sælge sådan en bolig.

Med udsigt til flere vindmøller og solcelleanlæg i fremtiden vil mange altså risikere at blive stavnsbundet til deres hus.

Her er det særligt boligejere i landområderne, der kan komme til at betale en høj pris for den grønne omstilling.

Praksissen får kritik fra boligøkonomen Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

- De siger reelt, at værdien af disse ejendomme er nul. Det er jo noget sludder. Det er fint at lægge en lavere belåningsgrad ind og være forsigtig, men man skal ikke nægte belåning, siger han til Jyllands-Posten.

Jyske Realkredit forsvarer sin praksis. Selv om der er fundet en køber til en bolig, betyder det ikke, at den aftalte pris afspejler boligens værdi, lyder forklaringen.

For det kan hænde, at meget få ville være villige til at betale den pris.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) kalder på solidaritet fra bankerne.

- Danmark er et grønt foregangsland, og det står højt på regeringens dagsorden at komme i mål med vores grønne ambitioner og målsætninger. Men vi skal løfte i flok, og det gælder også bankerne og realkreditinstitutterne, siger ministeren.

Finanstilsynet oplyser til Jyllands-Posten, at det ikke stiller særlige krav til realkreditselskaber i forhold til belåning af ejendomme nær vindmøller og solceller.

Der er heller ikke krav om nogen særlig kategorisering af den type ejendomme.

