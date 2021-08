Recepttal for morfinlignende medicin stiger

Antallet af personer, der får recept på det afhængighedsskabende og morfinlignende præparat Oxycodon, er steget med 68 procent siden 2015.

Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

I 2015 fik cirka 53.500 personer recept på præparatet. I 2020 var tallet 90.000.

Oxycodon er et stærkt smertestillende lægemiddel, der på mange måder fungerer på samme måde som morfin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Direktør for Gigtforeningen Mette Bryde Lind kalder stigningen "uhørt".

- Vi taler om et præparat, som man kan blive yderst afhængig af, og som risikerer at gøre folk til narkomaner.

- I starten er det helt fantastisk. Men det udvikler sig til et større og større forbrug med alvorlige bivirkninger, hvor folk kan blive døsige og uklare og ikke kan tænke klart, siger hun til Berlingske.

Ifølge professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet bør stigningen i Danmark give anledning til øget opmærksomhed.

- Det er et meget afhængighedsskabende stof, siger han til Ritzau.

- USA er skræmmebilledet. Her blev det ordineret til alt og alle, og det var med til at skabe den amerikanske krise. Det gør det ikke i Danmark, men vi skal være meget opmærksomme, siger han.

I USA har en halv million mennesker mistet livet i årene 1999-2019 efter en overdosis med præparatet, der også går under navnet OxyContin. Daværende præsident, Donald Trump, erklærede i 2017 situationen for en national krise.

Ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) er et af de store problemer, at patienter, som bruger Oxycodon, ofte ender i stofmisbrug med hårde stoffer.

Det er især fentanyl og heroin, som også begge er opioider, der tiltrækker patienter, der har været afhængige af Oxycodon.

- Der kan være nogle, som er blevet så afhængige af det, at de begynder at få fat i det på det illegale marked, når de ikke længere kan få det ordineret, og så har vi det store problem, siger Mads Uffe Pedersen.

- Man kan jo også dø af det, hvis man tager for meget. Opioiderne er nogle af de farligste stoffer, fordi de gør, at man simpelthen kan holde op med at trække vejret, siger han.

Stoffet bliver ifølge professoren også handlet på det sorte marked herhjemme.

- Men der er ikke så meget viden om, hvordan det bliver solgt på det sorte marked i Danmark. Der kan være nogle med recept, der sælger det, men det kan også komme fra udlandet, siger han.

Mens forbruget af Oxycodon er steget, er forbruget af opioider generelt faldet i Danmark med cirka 20 procent fra 2015 til 2019.

Det viste undersøgelser fra Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen i november 2020.

Antallet af opioidbrugere er i samme periode faldet med ni procent. I 2019 blev tallet opgjort til 441.000 brugere.

I Danmark har der i flere år været fokus på at nedbringe brugen af Tramadol, som også er en afhængighedsskabende opioid. Her er tallet blevet nedbragt med cirka en tredjedel, skriver Berlingske.

Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin Anders Beich peger på, at arbejdet med Tramadol formentlig har banet vejen for Oxycodon.

- Når man brændemærker ét produkt, Tramadol, vinder et andet frem, siger han.

/ritzau/