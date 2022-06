Red Barnet: Børn vil stadig leve i fattigdom trods aftale

Red Barnet havde håbet på en mere ambitiøs aftale for kontanthjælpssystemet, end den der blev præsenteret tirsdag.

Det siger Janne Tynell, der er direktør for kommunikation og politik i Red Barnet.

- Der vil stadig være tusindvis af børn, som lever i fattigdom. Det kan vi ikke være bekendt. Vi havde håbet, at ambitionerne ville være større, siger hun.

Aftalen er indgået af regeringen og partierne i rød blok samt Kristendemokraterne.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil den løfte 9200 ud af 40.000 børn ud af lavindkomstgruppen i kontanthjælpssystemet.

Men det er ikke nok, mener Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.

- Vi har et kæmpe problem i Danmark med børn, der vokser op i fattigdom. Det problem er kun endnu mere akut nu med de stigende priser.

- Vi havde håbet på, at langt flere børn ville blive løftet ud af fattigdom, og at det generelle ydelsesniveau ville blive højere. Det er skuffende, at det ikke er sket, siger Johanne Schmidt-Nielsen i et skriftligt svar til Ritzau.

Red Barnet er dog glad for, at der er sat fokus på børnene i den nye aftale.

- Det er rigtigt godt, at man har kigget på børnene som en særskilt målgruppe og har anerkendt, at børn har ret til et godt fritidsliv, siger Janne Tynell.

- Det anerkender man ved at lave et fritidstillæg, så de her børn får mulighed for at gå til spejder eller fodbold eller deltage i andres børnefødselsdage.

- Vi så dog gerne, at pengene til fritidstillægget ikke gik fra børnetillægget, men i stedet blev lagt oven i, siger Janne Tynell.

Ud over fritidstillægget indeholder aftalen også et medicintilskud. Det betyder, at receptpligtig medicin bliver gratis for børn, hvis forældre står uden arbejde.

Samtidig bliver receptpligtig medicin gratis for borgere, der har modtaget kontanthjælp i et år sammenhængende.

