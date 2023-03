Red Barnet: De danske børn i Syrien er i livsfare

For hver dag de danske børn opholder sig i fangelejr i Syrien, vokser risikoen for, at børnene vil få fysiske og psykiske mén.

Det mener Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.

- Børnene er i livsfare i lejrene, og de er i fare for livslange mén fysisk såvel som psykisk af opholdet.

- Vi kan fra Red Barnets side ikke understrege nok, hvor meget det haster at få børnene hjem, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Red Barnet er til stede i al-Roj-lejren i Syrien. Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen er der først og fremmest dårlig sikkerhed i lejrene.

Derudover er der ekstrem dårlig hygiejne og ikke adgang til basal sundhed. Det betyder, at almindelige sygdomme kan ende med at blive livstruende.

- Det er simpelthen ikke et sted for børn. Der er en grund til, at de her lejre er blevet kaldt helvede på jord.

- Jo længere opholdet i lejrene bliver, jo større er risikoen for børnene. Og jo sværere bliver det også at få hjulpet børnene i gang med livet, når vi forhåbentlig får dem ud, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Alle tre mødre til børnene har administrativt fået frataget deres danske statsborgerskab.

I sidste uge erklærede Højesteret dog fratagelsen af den ene mors statsborgerskab for ugyldigt. Derfor tilbydes hun nu evakuering til Danmark.

- Herefter er det - i lighed med den tidligere regerings linje - regeringens udgangspunkt, at hun som dansk statsborger med børn i lejrene i det nordlige Syrien tilbydes evakuering til Danmark, sagde justitsminister Peter Hummelgaard oven på Højesterets dom.

- Det vil myndighederne nu se nærmere på.

Hummelgaard sagde videre, at hvis kvinden kommer til Danmark, vil danske myndigheder forsøge at retsforfølge hende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdag var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i samråd om de fem danske børn og tre mødre, som sidder i al-Roj-lejren i Syrien.

Her nølede udenrigsministeren fortsat på spørgsmålet, om alle mødrene og børnene skal hentes til Danmark.

- Regeringen vil træffe beslutning på en regeringsposition på baggrund af det opdaterede beslutningsgrundlag. Og det forventer jeg, at vi vil gøre snart, sagde Løkke på samrådet.

Regeringen er splittet, da Moderaterne både vil have børnene og deres mødre hjem, mens Venstre og Socialdemokratiet kun vil hente børnene hjem.

Hos Red Barnet ser man dog positivt på, at det ser ud til, at der snart sker noget på området.

- Vi er glade for, at den nye regering er mindre afvisende end den forrige, men tid er fuldstændig afgørende her. Børnene er simpelthen i livsfare i de her lejre.

- Danmark har mulighed for at hente vores egne danske børn ud. Det er for mig uforståeligt, at de ikke er hentet ud for længst, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

/ritzau/