Red Barnet: Det vil traumatisere børn at komme hjem uden mor

Det er ikke forsvarligt at hente danske børn i fangelejre i Syrien hjem uden deres mor, mener organisationer.

De 19 børn med dansk tilknytning, der lige nu sidder i fangelejre i Syrien, vil blive traumatiseret yderligere, hvis de bringes til Danmark uden deres mor.

Det mener Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.

Derfor mener hun ikke, at det er forsvarligt ud fra et børnefagligt synspunkt at hente børnene til Danmark uden deres mor, som en ny aftale lægger op til.

- Vi har ikke kunnet se nogen juridiske veje i Red Barnet til at hente børnene til Danmark uden deres mødre. Og selv hvis man fandt en juridisk vej, der ikke var i strid med konventionerne, så ville det stride mod vores anbefaling helt klart.

- Simpelthen fordi børnene vil blive traumatiseret yderligere af at blive adskilt fra deres primære omsorgsperson - i dette tilfælde mødrene, siger hun.

Red Barnet opfordrer derfor klart til, at mødrene skal med børnene til Danmark.

- Vi anbefaler helt klart fra Red Barnets side, at børnene hentes til Danmark sammen med deres mødre. Og på dansk jord skal der så være en faglig vurdering af mødrenes forældreevne, ligesom de selvfølgelig skal stå til ansvar for handlingerne i det danske retssystem.

- Men at lave en tvangsadskillelse, hvor man henter børnene og lader mødrene blive i lejrene, det vil som udgangspunkt stride imod barnets tarv, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Regeringen har tirsdag indgået en bred aftale, hvor der oprettes en såkaldt taskforce - arbejdsgruppe - som skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark. Uden deres forældre.

Senest 15. maj skal arbejdsgruppen komme med løsninger.

Også Anders Ladekarl, der er generalsekretær i dansk Røde Kors, er kritisk over for at hente børnene hjem uden deres mor, men ser alligevel aftalen om at kigge på at få børnene til Danmark som et godt første skridt.

