Red Barnet har indsamlet 8,2 millioner til udsatte børn

Under Red Barnets landsindsamling søndag donerede danskerne 8,2 millioner kroner. Det er mere end i 2021.

Trods en truende fødevare- og energikrise har danskerne doneret flere penge end sidste år under Red Barnets landsindsamling. I alt donerede danskerne 8,2 millioner kroner til børn i nød over hele verden.

Generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen er meget glad for resultatet.

- Vi er virkelig imponerede over de mange frivillige, som bruger søndagen på at gå rundt og ringe på dørklokker. Hvert eneste skridt, de tager, gør en forskel for verdens børn, siger hun.

Beløbet er højere end i både 2020 og 2021, hvor Red Barnet indsamlede henholdsvis 7,4 og 7,9 millioner kroner.

Og der er hårdt brug for pengene, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

- På verdensplan ser man, at mere end 140 millioner børn oplever mangel på mad og sult som følge af klimaforandringer, krige, konflikter og stigende fødevarepriser, siger generalsekretæren.

500.000 kroner er allerede på vej ned til Afrikas Horn, der står på kanten til hungersnød grundet den værste tørke i 40 år. I Pakistan berører de massive oversvømmelser omtrent 11 millioner børn, og 1000 børn er enten dræbt eller såret under krigen i Ukraine.

Men også i Danmark er der brug for pengene.

- Herhjemme er der desværre også tusindvis af børn, som vokser op i fattigdom, og som lige nu er meget påvirkede af stigende fødevare- og energipriser.

Netop derfor er Johanne Schmidt-Nielsen så taknemmelig for resultatet.

- Det er jo endnu mere flot i en situation som den, vi står i nu, hvor vi også herhjemme oplever masser af mennesker, som er pressede af stigende fødevare- og energipriser.

- Alligevel ser vi så flot et indsamlingsresultat. Det er da lige til at blive glad i låget af, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Landsindsamlingen foregik søndag den 4. september, hvor omkring 8000 frivillige deltog.

/ritzau/