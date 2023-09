Red Barnet har indsamlet 9,3 millioner kroner under landsindsamling

Danskerne har i år doneret 9,3 millioner kroner til Red Barnets landsindsamling.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra børnerettighedsorganisationen.

- Det er et imponerende resultat, og det er et vigtigt resultat, for der er desværre mange børn, som har behov for hjælp - både ude i verden og herhjemme, siger Johanne Schmidt-Nielsen, som er Red Barnets generalsekretær.

Landsindsamlingen fandt sted søndag den 3. september, hvor over 10.000 danskere landet over var med til at samle ind.

Johanne Schmidt-Nielsen var en af dem. Hun var indsamler i Valby i København.

- Vi blev heldigvis taget godt imod. Det er dejligt at opleve, at opbakningen er så stor. Inflationen påvirker stadig mange mennesker. Alligevel oplever vi en stor vilje til at støtte vores arbejde for børn.

Resultatet af Red Barnets landsindsamling i år er højere end resultaterne i 2020, 2021 og 2022. Her blev der indsamlet henholdsvis 7,4 millioner kroner, 7,9 millioner kroner og 8,4 millioner kroner.

Johanne Schmidt-Nielsen fortæller, at beløbet vil gå til arbejdet med at hjælpe og støtte udsatte børn i Danmark og resten af verden.

Ifølge Red Barnet vil 170 millioner børn i verden opleve sult eller mangel på mad i år. Det skyldes blandt andet klimaforandringer, tørke, krige og stigende fødevarepriser.

- Det er så fantastisk, vigtigt og godt, at der både er så mange danskere, som har haft lyst til at bruge deres søndag på at samle ind for Red Barnet, men også at vi er blevet taget så godt imod ude på ruterne.

Generalsekretæren tilføjer, at de 9,3 millioner kroner ikke kun er samlet ind ved at stemme dørklokker.

Der er også blevet lavet digitale indsamlinger. Derfor har landsindsamlingen strakt sig over et par dage - både før og efter den 3. september.

/ritzau/