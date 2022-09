Red Barnet: Kommuner har ingen plan mod digitale krænkelser

Tre ud af fire kommuner har ingen plan til at hjælpe børn, der har været udsat for digitale overgreb.

Det er langt fra alle børn og unge, der kan få hjælp, hvis de bliver udsat for et overgreb eller en krænkelse på internettet.

Tre ud af fire kommuner har ikke en plan for at bekæmpe digitale krænkelser blandt børn og unge, viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Red Barnet. Derfor ved de ikke, hvad de skal gøre, når det sker.

Og det er for dårligt i en virkelighed, der bliver mere og mere digital, siger Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.

- Det er ikke godt nok. Vi fortæller jo igen og igen vores børn og unge, at de skal række ud, og de skal bede om hjælp. Men så skal hjælpen også være der, og det er den ikke i dag, siger hun.

En digital krænkelse kan være en ulovlig billede- eller videodeling, der ofte er af seksuel karakter. Men det kan også være grooming, som især børnelokkere benytter sig af, eller seksuel afpresning, hvor barnet tvinges til at sende billeder af sig selv i intime situationer.

- Børn og unge lever jo en stor del af deres sociale liv online, og de bliver desværre også udsat for krænkelser og overgreb online, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hos Red Barnet kan man mærke, at hverken forældre eller børn ved, hvor de skal henvende sig, når barnet er blevet udsat for en digital krænkelse.

Red Barnets rådgivning SletDet modtog i 2021 50 procent flere henvendelser om digitale krænkelser end året før. Mere end hver fjerde personlige rådgivning drejede sig om seksualiserede digitale krænkelser.

- I Red Barnet mener vi, at det bør være et krav, at man i kommunerne skriver digitale krænkelser og overgreb ind i beredskabsplanerne, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Lige nu ved størstedelen af kommunerne ifølge Red Barnet ikke, hvad de skal gøre, når en forælder eller en ung henvender sig. Det er alvorligt i en virkelighed, hvor børn og unge bruger mere og mere af deres sociale liv på internettet.

- De overgreb og krænkelser, som børn og unge oplever online, kan være mindst lige så alvorlige som de overgreb, de kan opleve offline, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

