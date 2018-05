Red Barnet sætter abonnement op automatisk

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er det nyt, at nødhjælpsorganisationer laver automatisk abonnementsstigning.

Vi kender det fra abonnementer på telefoner, streamingtjenester og lignende, hvor prisen stiger med jævne mellemrum.

Men nu benytter nødhjælpsorganisationen Red Barnet sig af samme metode, fortæller DR Sjælland.

Folk der frivilligt vælger at bidrage med et fast beløb til Red Barnet hver måned, har fået varsel om, at deres bidrag automatisk stiger med ti kroner 1. juni, hvis de ikke foretager sig noget aktivt for at forhindre det.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er metoden ikke ulovlig, men Tænk har ikke oplevet før, at nødhjælps- og humanitære organisationer bruger automatisk prisstigning.

- Vi kender ikke lige denne her metode for humanitært arbejde, og man kan også diskutere, om man ikke kunne have kontaktet forbrugerne og opfordret dem til af egen fri vilje at sætte bidraget op, siger Paula Bramman, jurist i Forbrugerrådet Tænk til DR Sjælland.

Hos Red Barnet forklarer fundraiserchef Merete Falkenstrøm, at det er øget behov for hjælp til børn i Danmark og resten af verden, der har fået organisationen til at varsle stigningen hos de faste bidragydere.

- Og det er ikke et "enten-eller" i forhold til at gå ud og forsøge at skabe mere opbakning fra nye støtter. Det er et "både-og". Vi bruger rigtig mange ressourcer på at skaffe nye bidragydere, og så tillader vi os også at række ud til dem, der støtter os i forvejen, siger hun til DR Sjælland.

Paula Bramman fra Forbrugerrådet Tænk kan godt forstå, hvis Red Barnets bidragydere er overraskede og utilfredse med, at deres frivillige bidrag nu automatisk stiger med ti kroner, men umiddelbart har Red Barnet overholdt reglerne.

- Generelt skal man varsles om de her ændringer i rimelig tid, og forbrugeren skal have mulighed for at vælge det fra, og det har Red Barnet overholdt ved at udsende en mail, 14 dage før man senest skal fravælge at sætte bidraget op, siger Paula Bramman.

Hos Red Barnet er man ikke bekymret for, at bidragyderne skal trække deres støtte, på baggrund af at bidraget bliver hævet med ti kroner.

- Vi har fået rigtig mange positive reaktioner. Også fra folk, der synes, at 10 kroner, der var da alt for lidt at hæve med, siger Merete Falkenstrøm.

Red Barnet har i alt henvendt sig til knap 20.000 faste bidragydere, og Merete Falkenstrøm oplyser, at 83 personer har valgt at øge deres faste bidrag med mere end de 10 kroner. 73 har reageret ved at stoppe deres faste bidrag. Færre end 500 har svaret, at de ønsker at fastholde deres nuværende støttebeløb.

