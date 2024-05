”Er det din definition på demokrati?” Kampråb fra demonstranter satte en stopper for Løkkes debat

Morgensamling begynder med den seneste udvikling i den såkaldte Cheminova-sag, som har sat miljøminister Magnus Heunicke (S) under pres. Tirsdag var ministeren indkaldt til et samråd i Folketinget om sagen, og der skal også iværksættes en uvildig undersøgelse, siger Heunicke ifølge Ritzau.

DR har afsløret, at Cheminova har fået myndighedernes tilladelse til at udlede miljøfarlige stoffer i havet, hvilket ifølge eksperter er i strid med EU-regler. Miljøministeren har tidligere oplyst Folketinget, at EU-Kommissionen har sagt god for de danske retningslinjer. Men det passer ikke, hvilket eksperter mener er vildledning.

Især landbrugs- og miljøinteresser tørner hårdt sammen i denne sag, og netop denne konflikt har tidligere fået ministertaburetter til at vakle, kan man læse i Kristeligt Dagblad.

Statsministeren åbner for brug af danske våben på russisk territorium

Må våben leveret til Ukraine anvendes mod Rusland på russisk territorium? Det spørgsmål splitter Ukraines vestlige allierede. Nu siger Mette Frederiksen (S), at danske våbenleverancer til Ukraine gerne må bruges til at angribe på russisk territorium, så længe brugen sker inden for international lovgivning. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til TV2 News tirsdag aften.

”Man må gerne bruge det, vi har doneret til Ukraine, også ud af Ukraine – altså ind på russiske mål – hvis det er inden for international lov," siger statsministeren.

Mand klager over biskops brev med trusler

En dansk biskop er gået et skridt for langt, hvilket har affødt en klage. Der er tale om biskop over Helsingør Stift Peter Birch, som sidste sommer skrev et brev til sognepræst Hjørdis Kjærgaard. I brevet forlangte biskoppen, at præsten skulle stoppe ægtefællen Torben Kjærgaards adfærd blandt menighedsrådsmedlemmer, som biskoppen beskrev som "påtrængende” og "uønsket”, og ellers ville det have konsekvenser for hende selv.

Nu har Torben Kjærgaard klaget til Kirkeministeriet over hele forløbet og ikke mindst over biskoppens brev, som ifølge ham indeholder flere brud på straffeloven. Læs mere hos Kristeligt Dagblad.

TV 2-dokumentar har allerede fået store konsekvenser

Vi bliver ved loven, som forsøges omgået direkte på tv i TV 2’s nye og omdiskuterede dokumentarserie ”Den sorte Svane”. Med skjult kamera følger dokumentaren hvidvaskning i den kriminelle under- og oververden. Serien, der kunne ses fra i går, har allerede haft en lang række konsekvenser, kan man blandt andet læse i Berlingske.

Eksempelvis er to advokater er sat under lup af Advokatrådet, ligesom en sjællandsk ejendomsmatador og tidligere S-byrådsmedlem afslører sig selv i serien. Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er ”både vred og forarget” over den virkelighed, dokumentaren afslører. Til TV 2 siger han, man bør genbesøge lovforslag om Bandepakke IV, som regeringen har præsenteret.

Det vil være ødelæggende for dansk tillidskultur, hvis politikere og myndigheder ikke ser sig i stand til at komme råddenskaben til livs, skriver Kristeligt Dagblad i dagens leder.

Debatmøde med Lars Løkke afbrudt af studerende

Lars Løkke Rasmussen (Mod) var tirsdag inviteret til et debatmøde på Københavns Universitet. Debatten skulle handle om EU i forbindelse med det kommende europaparlamentsvalg, men kampråb fra demonstranter fik hurtigt sat en stopper for debatten. Det skriver Berlingske.

Propalæstinensiske demonstranter afbrød Lars Løkke Rasmussen med kampråb, kan man se i en video, som Lars Løkke Rasmussen har delt på instagram.

”Jeg får kun lov til at sige, hvad jeg mener, hvis jeg på forhånd siger, jeg mener det samme som jer? Er det din definition på demokrati?”, skulle Lars Løkke Rasmussen have spurgt, inden politiet måtte afbryde og afslutte debatmødet. Københavns Universitet beklager hændelsen.

Paven giver undskyldning efter historie om udtalelse om ”bøsseri”

Pave Frans beklager, hvis personer er blevet stødt over nyheden om hans sprogbrug i et ellers lukket møde for biskopper og præster i maj. Her skulle paven angiveligt have sagt, at der er for meget ”frociaggine” [hvilket løst kan oversættes til "bøsseri"] blandt de unge mænd, som uddanner sig til præster i den katolske kirke.

En række kilder fra mødet påpeger ifølge avisen Corriere della Sera, at det er uvist, om paven var bevidst om karakteren af den anvendte betegnelse. Én kilde mener, at det sandsynligvis var sagt i sjov. Men tirsdag eftermiddag udsendte Vatikanet en sjælden undskyldning på vegne af den katolske kirkes overhoved.