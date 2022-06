Red Barnet: Uhyggeligt mange børn bliver stadig slået

For 25 år siden blev forældres ret til at slå deres børn, den såkaldte revselsesret, afskaffet.

Det var en "gigantisk sejr for børns rettigheder", siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt Nielsen.

Men hun peger samtidig på, at stadig alt for mange børn bliver slået.

- Der er stadig utroligt, uhyggeligt mange børn, som bliver udsat for vold i hjemmet, ligesom vi ved, at der er mange børn, som faktisk ikke ved, at det er forkert, at deres forældre slår, siger Johanne Schmidt Nielsen.

Og hvis børnene ikke ved, at det er forkert, så beder de heller ikke om hjælp, siger generalsekretæren.

I en ny undersøgelse fra Børns Vilkår svarer mere end hver femte 8.-klasseelev, at de har været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for det seneste år.

Næsten hver fjerde har været udsat for en eller flere former for psykisk vold.

Det kalder på handling, mener Johanne Schmidt Nielsen.

- Der er brug for, at alle børn kender deres rettigheder.

- Og der er brug for, at alle de voksne, som er omkring børn, bliver bedre til at spotte volden og reagere ordentligt på det, siger hun.

Revselsesretten blev afskaffet i 1997. Lovforslaget om afskaffelsen kom efter en kampagne fra Børnerådet og Red Barnet, som advokerede for, at retten til at slå sine børn definitivt skulle afskaffes.

Kampagnen bar det kontante navn "Nej til bank".

I dag er de fleste enige i, at det er forkert at slå sine børn. Men i 1997 var det langt fra tilfældet.

Der var kraftig debat, og mange folketingsmedlemmer frygtede, at staten skulle til at blande sig i børneopdragelse og dermed tage retten til og ansvaret for at opdrage væk fra forældrene.

Afstemningen i Folketinget endte med 52 stemmer for og 51 stemmer imod.

Siden da har det været ulovligt at udsætte børn for legemlig afstraffelse eller andre krænkelser.

25-året bliver torsdag markeret af social- og ældreminister Astrid Krag (S). Ved begivenheden i ministeriet deltager blandt andre Poul Nyrup Rasmussen, som var statsminister, da revselsesretten blev afskaffet.

Den nyudnævnte formand for Børnerådet, Puk Elgård, deltager også sammen med Johanne Schmidt Nielsen og andre aktører på børneungeområdet.

