Red Barnet vil have afghanske børn ud af centre hurtigt

Det haster med at få børn af afghanske flygtninge ud i nye fællesskaber.

Derfor bør regeringen hurtigst muligt få afklaret de nytilkomne familiers situation.

Det siger Janne Tynell, der er Red Barnets stedfortrædende generalsekretær.

- Børnefamilierne har ikke brug for langstrakte forløb, hvor de ikke ved, hvad fremtiden bringer. Det er ude i landet, at der kan blive bragt stabilitet, ro og forudsigelighed ind i børnenes liv.

- Centrene er ikke beregnede til, at man skal bo der gennem længere tid. Derfor er det vigtigt, at de kommer ud og bliver del af lokale fællesskaber, siger hun.

Red Barnet opfordrer derfor regeringen til hurtigt at behandle og afklare familiernes asylsager.

De er blevet indlogeret på modtagecenteret Sandholm i Nordsjælland. Her har Røde Kors taget imod omkring 380 personer.

Organisationen anslog fredag over for TV 2, at omkring halvdelen er børn.

Afghanerne er med en politisk aftale sikret ophold i Danmark i to år. Lovgrundlaget ventes vedtaget i efteråret.

Opholdsgrundlaget på de to år bliver ikke automatisk forlænget. Men afghanerne kan søge om asyl efter udlændingeloven.

Ifølge Janne Tynell skal alle dele af samfundet være klar til at tage imod familierne.

- Vi skal være parate hele vejen rundt fra civilsamfund til skoler og institutioner. Vi er også glade for at se, at flere borgmestre har sagt, at de er parate til at tage imod.

- Vi har gode erfaringer med børne- og familieklubber og lejre, hvor vores frivillige er klar til at hjælpe. Det vil vi også få behov for nu, siger hun.

Red Barnet har desuden udviklet særligt undervisningsmateriale til skoler og lærere.

Men indsatsen skal også komme fra både kommuner og private, forklarer Janne Tynell.

- I kommunerne vil der være behov for at stille psykologer og andre børnefaglige ressourcer til rådighed for familierne.

- Der er også behov for, at civilsamfundet viser, at man er parat til at tage imod og inkludere familierne. Der ser vi, at børnene vokser og begynder at trives.

/ritzau/