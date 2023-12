Red Barnet vil stramme lov for at hindre seksualisering af børn digitalt

Huller i straffeloven betyder, at bestemt slags billede- og videomateriale, som er seksuelt krænkende over for børn, i vid udstrækning kategoriseres som lovligt i Danmark.

Det viser et notat fra organisationen Red Barnet, som opfordrer til at skærpe lovgivningen.

- Det er materiale, der tydeligvis er produceret med det formål at skabe seksuelle associationer hos voksne. Men det er materiale, vi ikke kan gå videre med til politiet, fordi det ikke er ulovligt i Danmark, siger generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen.

Der er tale om tre typer materiale: poseringsbilleder, hverdagsbilleder sat ind i en seksualiserende kontekst og animeret overgrebsmateriale.

Særligt det sidste vækker bekymring hos psykolog og seniorkonsulent hos Red Barnet Per Frederiksen.

- Der har hele tiden været gråzoner på det her område, men nogle gråzoner er begyndt at vokse. Det gælder især den massive udvikling i det, der betegnes som animeret overgrebsmateriale, der kan være meget livagtigt og meget voldsomt.

- Som loven er i dag, vil det ikke være ulovligt, hvis man kan se, at det er animeret. Men for det utrænede øje kan det være svært at skelne, og udviklingen er voldsom, så derfor er det en stor problematik.

I 2020 og 2021 modtog Red Barnets tjeneste AnmeldDet, hvor man anonymt kan anmelde hjemmesider med seksuelt overgrebsmateriale med børn, henholdsvis 18 og 20 anmeldelser i den kategori.

Antallet i 2022 steg til 208.

I de første 11 måneder af 2023 har der været 1619 anmeldelser om animeret materiale.

Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen frygter man normalisering og følelsesmæssig neutralisering.

- Hvis man vænnes til at se den slags materiale, kan skridtet til rigtigt billedmateriale blive mindre slemt i de fora på nettet, hvor den type materiale deles.

- Og så advarer internationalt politi mod, at den type materiale kan bruges til at dække over rigtige billeder med rigtige børn, fordi man kan lægge animationsfiltre på.

De to andre kategorier har været kendt længe, forklarer Per Frederiksen.

Poseringsbilleder viser børn i påklædning og positioner, der giver tydelige seksuelle associationer.

Det kan være, at børnene ligger på alle fire med genstande i munden eller iført lak- og læderundertøj.

Den anden kategori er hverdagsbilleder, for eksempel fra gymnastikopvisninger eller strandture, som indsættes i en seksualiserende kontekst.

- Man kan være ret sikker på, at de børn ikke har samtykket til, at billederne bliver brugt sådan. Men som loven er i dag, skal barnet vide, at billedet er der og bliver brugt i en seksualiseret sammenhæng. Og det skal være barnet, der siger noget for at få billedet fjernet.

- I stedet burde det være sådan, at børn ikke må bruges i en seksuel kontekst. De kan alligevel ikke samtykke til det, så derfor burde det også være sådan, at man kan nedtage materialet uden først at skulle identificere barnet, siger Per Frederiksen.

Han kalder det "meget betydningsfuldt" at få strammet lovgivningen.

- Børns rettigheder er de samme, hvor end de er. Men digitalt er der opstået nogle huller, som lovmæssigt skal lukkes.

Red Barnets gennemgang viser, at lovgivningen i andre nordiske lande i højere grad beskytter børn mod seksuelt krænkende materiale.

Dem opfordrer Johanne Schmidt-Nielsen den danske regering til at søge inspiration hos.

/ritzau/