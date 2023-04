Redaktør: Ny Jon Stephensen-sag om uønsket besked kan være dråben

Det kan være dråben, der får bægeret til at flyde over, at folketingsmedlem Jon Stephensen (M) har skrevet upassende og uønskede beskeder til en 19-årig partifælle.

Det mener politisk redaktør Casper Dall fra Avisen Danmark.

- Det kan være dråben, der får bægeret til at flyde over for Moderaterne, som har holdt hånden over ham og holdt ham ud i strakt arm ved at sige, at sagerne er foregået før, han var folketingsmedlem, siger han.

TV 2 kan søndag dokumentere, at 63-årige Jon Stephensen har skrevet til et kvindeligt medlem af partiet, at hun "er smuk med den lækreste krop".

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke første gang, Stephensen er i medierne. Han beskyldes for at have forfalsket en underskrift i sin tid som teaterdirektør og for at krænke en række ansatte.

Beskederne til den 19-årige blev sendt i februar 2023, og siden er kvinden stået frem, fordi beskederne var uønskede.

Dermed er de sendt, mens han har været folketingsmedlem.

Politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) har tidligere kommenteret kritik af Jon Stephensen med begrundelsen om, at det stammede fra tiden, før han gik ind i politik.

Beskederne er sendt før sagerne om Stephensens påståede krænkelser som teaterdirektør, der blev offentlige i marts.

- Nu kommer det ind i den tid, hvor han er folketingsmedlem, og han opfører sig i strid med de værdier, man har i Moderaterne. Det er af en noget mere alvorlig karakter, siger Casper Dall.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ledelsen i Unge Moderater mener, at kultur- og udenrigsordføreren ikke hører hjemme i partiet.

De mener, at Jon Stephensen har brudt deres adfærdskodeks, og derfor er de gået videre med sagen til Moderaternes ledelse, som mødes i den kommende uge.

Sagen kan få alvorlige konsekvenser for flertalsregeringen, hvis det ender med, at Jon Stephensen melder sig ud af partiet og fortsætter som løsgænger.

- Det kan gå hen og blive et problem for hele regeringen alt efter, hvilken model man vælger fra Moderaterne, siger Casper Dall.

/ritzau/