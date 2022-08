Redaktør: Regeringen kan bruge inflationshjælp i en valgkamp

Regeringen kom onsdag med sit udspil til finansloven for næste år.

Og mens finansminister Nicolai Wammen (S) ved præsentationen understregede, at finansloven bliver meget stram og uden store gaver, så kan regeringen bruge særligt et af elementerne i udspillet aktivt, nemlig en pulje på to milliarder kroner til inflationshjælp.

Det mener Casper Dall, politisk redaktør hos Avisen Danmark.

- Det er ikke fordi, finanslovsudspillet er et valgkampsoplæg, det er det simpelthen for kedeligt til, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men lige præcis det kan man bruge i den valgkamp, der allerede er i fuld gang, til at vise, at regeringen og SF og Enhedslisten i hvert fald gerne vil gøre noget for at hjælpe dem, der er udfordret af inflationen.

- Jeg tror, vi kommer til at høre en del til, hvordan man kan bruge det. Og det kan jo også være, hvis man begynder at lægge ønskerne frem i valgkampen, at det bliver til mere end to milliarder kroner, siger Casper Dall.

Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar er inflationen steget markant. Det samme gør sig gældende for priserne på blandt andet energi og fødevarer. Det har udfordret mange husstande økonomisk.

Nicolai Wammen understregede onsdag, at det endnu ikke er muligt at sige, hvilke grupper der skal have del i pengene fra inflationshjælpen. Det kan være en fordel for regeringen, vurderer Casper Dall.

Den politiske redaktør drager en parallel til den seneste valgkamp i 2019, hvor Socialdemokratiet lancerede en ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hvilket senere blev kendt som Arne-pensionen.

- De fremlagde aldrig nogen konkret model for denne Arne-pension. Det vil sige, at rigtig mange mennesker tænkte, at de nok skulle blive omfattet af Arne-pensionen.

- Tilsvarende kan denne reserve til inflation betyde, at rigtig mange danskere tænker, at de nok skal blive omfattet af den hjælp på to milliarder kroner, der er på vej, hvis regeringen bliver genvalgt.

- Det, synes jeg, er rigtig godt set. At prøve at se, om de kan finde noget, som rigtig mange vælgere kan tænke sig selv ind i. Og det gør man jo med denne pulje, siger Casper Dall.

Spørgsmål: Og så acceptere, at der måske er nogle, der bliver sure efter valget?

- Ja, det er en omkostning. Vi kan jo ikke alle få en del af de to milliarder, selv om vi alle er omfattet af de stigende priser, hvad enten det er på fødevarer eller energi, siger han.

/ritzau/