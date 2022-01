Redaktør: Sofie Carsten Nielsen vil genopfinde De Radikale som midterparti

Den radikale leder er i gang med at forberede sit bagland på en tilbagevenden til en klassisk radikal position, hvor man kan regere med begge sider af Folketinget. Sådan lyder analysen fra Ole Dall, der som redaktør på Skive Folkeblad har et indgående kendskab til partiet

Det bliver ikke med radikale mandater, hvis Mette Frederiksen (S) eller andre forsøger at danne en etpartiregering efter næste folketingsvalg. Til gengæld er partiet klar til at acceptere, at de "ikke kan ændre den såkaldt stramme udlændingepolitik i grundtrækkene."

Det var meldingen fra politisk leder Sofie Carsten Nielsen i fredagens udgave af Politiken. Nyheden kommer frem mod partiets nytårskongres i denne weekend, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen er gæster. Men meldingen er ikke overraskende, mener Ole Dall, der er redaktør på Skive Folkeblad og tidligere medlem af De Radikales hovedbestyrelse.

Ole Dall, hvad er baggrunden for, at De Radikale afviser at støtte en etpartiregering efter næste valg?

Det er en melding, der har været undervejs i et stykke tid. Det skyldes Socialdemokratiets manglende vilje til at lave de nødvendige reformer i tide. Der er en følelse af, at de virkelig skal trækkes til truget som en gammel hest, inden der sker noget. Og så har der været en oplevelse af og en frustration over en magtfuldkommenhed i og omkring Statsministeriet. Regeringen og Mette Frederiksen (S) opfører sig på en måde, der ikke tiltaler De Radikales opfattelse af, hvordan politik skal drives. Derfor kan man ikke bare sige, at 'vi tager lige fire år mere'.

Men De Radikale kendte vel godt til regeringens politik, inden de bragte den til magten? Eller har de været naive?

Det var givet, at Socialdemokratiet ville gå i regering alene. Men jeg tror, at De Radikale har tænkt, at de kunne få indflydelse i dagligdagen og gennem forståelsespapiret. Man har i hvert fald tænkt, at man ville give den en chance. Men nu ser det ud til, at grænsen er nået.

Er det her en ny kurs for De Radikale? Eller er det i højere grad et forsøg på at vende tilbage i en parlamentarisk rolle, de har haft tidligere?

I den radikale selvforståelse er man et klassisk midterparti, og det indebærer, at man med en vis styrke kan sige, at man har flere politiske muligheder, og at man ikke bare er en sikker del af møblementet i rød stue. De er på vej til at finde en klassisk radikal rolle, hvor det afgørende er, hvad man samarbejder om, og ikke hvem man samarbejder med. Jeg tror, at det er den rigtige taktik, for der er mange radikale, der oplever, at man på en række områder - EU, skat, reformer, økonomi - er mere enig med Venstre og De Konservative end med Socialdemokratiet.

Tør Sofie Carsten Nielsen reelt pege på en borgerlig statsminister? Eller er det bluff?

Jeg tror ikke, det er bluff. Det kan for eksempel ikke udelukkes, at man ender med at stemme for et mistillidsvotum mod regeringen til foråret, når minkkommissionen kommer med sine konklusioner. Partiet har en høj retspolitisk profil, og det kan gøre det lettere for partiet at tage et skifte ved den lejlighed. For hvis man vælter Mette Frederiksen, så er det jo indlysende, at man vil pege på Søren Pape Poulsen (K) eller Jakob Ellemann-Jensen (V) i stedet. Det handler også om at forberede baglandet på, at man kan lave skiftet på et tidspunkt og dermed vende tilbage til den klassiske, radikale position, hvor man reelt kan regere med begge sider af Folketinget.

I interviewet lader Sofie Carsten Nielsen forstå, at hun er klar til at gå på kompromis med den stramme udlændingepolitik, hvis det er det, der skal til for at komme i regering. Kan partiet godt holde til det?

Overordnet tror jeg, at De Radikale gør klogt i, at gå hårdt ind på enkelte, afgrænsede områder, hvor de har en reel mulighed for at få nogle ting justeret i stedet for de områder, hvor de ikke har en chance for at få indflydelse. Der er i partiet en voksende erkendelse af, at de skal lade være med at bruge krudtet på sager, hvor der alligevel er et stort flertal mod dem i Folketinget og i befolkningen.

Hvad er relationen mellem Skive Folkeblad og De Radikale?

Skive Folkeblad har et social-liberalt udgangspunkt, og der er der ikke så mange aviser, der har. Men vi er heller ikke en partiavis. Vi er den afgørende avis her på Skive-egnen, og vi er en avis for alle slags politiske holdninger. I min ledere er jeg vågen og kritisk overfor alle partier - også De Radikale. Sådan har det været i over 100 år.