Redaktør: Statsministers kronik skal korrigere opfattelse af hende

Statsminister Mette Frederiksen (S) har med en kronik i Politiken søndag fulgt af annoncer om regeringens klimapolitik forsøgt at ændre vælgernes opfattelse af hende, vurderer politisk redaktør for Avisen Danmark Casper Dall.

- Jeg tror, at den primære årsag til, at statsministeren indrykker kronikker og flere helsiders annoncer i landets morgenaviser, er, at hun meget gerne vil ud at korrigere en opfattelse af, at hun er mere rød, end hun er grøn, siger han.

- Det er en oneliner, hun selv har fyret af.

- Men hun mener nu, at hun er blevet klogere i den tid, hun har været statsminister. Derfor er der behov for at fortælle, at hun både er rød og grøn, og at den grønne omstilling og klimaforandringerne er meget højt oppe på hendes dagsorden.

Artiklen fortsætter under annoncen

I kronikken skriver statsministeren blandt andet:

- Jeg sagde for et par år siden, at jeg er rød, før jeg er grøn. Det passede dengang. Men det gør det ikke længere. Jeg er klar til at lægge forbeholdet væk. Det grønne er ikke længere sekundært.

Med kronikken og annoncerne mener Casper Dall at se en parallel til en tidligere statsminister, der i hans øjne har forsøgt samme manøvre.

- Jeg betragter det her som lidt det ham-skifte, som Anders Fogh i 2008 også var ude i, hvor han på Venstres landsmøde talte om nødvendigheden af den grønne omstilling.

- Tilsvarende her 14 år senere er Mette Frederiksen også nødt til at fortælle, at landet har en statsminister, der er fuldtonet for den grønne omstilling. For der har været sået berettiget tvivl om, hvor grøn hun virkelig var.

- Både fordi hun har gået rundt og sagt, at hun var rød, før hun var grøn. Men også på baggrund af de politiske udspil, der er kommet fra den socialdemokratiske etpartiregering, siger Casper Dall.

/ritzau/