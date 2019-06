Redaktør for journalisters fagblad stopper efter otte år

Dansk Journalistforbunds formand udtaler, at forbundet er nået til et punkt, hvor en ny person må på posten.

Øjvind Hesselager, redaktør på journalisternes fagblad, Journalisten, stopper efter otte år.

Det meddeler Dansk Journalistforbund på sin hjemmeside.

Fratrædelsen sker efter aftale med Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

Formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge roser Øjvind Hesselager for at have styrket journalistikkens gennemslagskraft, men skriver også, at der er brug for en ny i stillingen.

- Øjvind har været en passioneret redaktør, som har lagt liv og sjæl i udvikling af bladet.

- Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation, udtaler Lars Werge på hjemmesiden.

Forbundet oplyser, at der hurtigst muligt vil blive konstitueret en redaktør. Stillingen bliver dog først slået op til efteråret.

/ritzau/