Redaktør: Kristian Jensen tævet på plads af presset Ellemann

V-formand har slået hårdt ned på Kristian Jensens manglende partidisciplin, mener politisk redaktør.

Kristian Jensen (V) har med forslag om at lave store økonomiske reform hen over midten i dansk politik helt tydeligt brudt med partidisciplinen i Venstre.

Derfor har formand Jakob Ellemann-Jensen set sig nødsaget til at statuere et eksempel.

Sådan lyder det fra Thomas Funding, politisk redaktør for avisen Danmark, efter at Kristian Jensen er blevet frataget sit ordførerskab og sine udvalgsposter i partiet.

- Det er en hård sanktion, men den er også nødvendig. Den siger noget om, hvor presset Jakob Ellemann-Jensen i virkeligheden er som leder.

- Han har behov for at virke som en stærk leder ved at finde det største bat frem og så ellers tæve Kristian Jensen på plads og gøre det meget offentligt, siger Thomas Funding.

Han uddyber, at der i Venstre over tid har været ved at sprede sig et indtryk af formand Jakob Ellemann-Jensen som værende en svag leder.

Derfor var Ellemann-Jensen denne gang nødt til at slå hårdt ned, efter at Kristian Jensen uden at orientere partiledelsen har foreslået, at Venstre bør lave en større økonomisk reformpakke med regeringen, De Radikale og De Konservative.

/ritzau/