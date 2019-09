Redaktør om Obama-besøg: Politisk rockstjerne sælger sig dyrt

Tidligere præsident Barack Obama taler lørdag eftermiddag for et udsolgt Musikkens Hus i Aalborg.

Det er præcist et år siden, at den tidligere amerikanske præsident Barack Obama gæstede Danmark og talte foran knap 700 mennesker i Kolding.

Lørdag eftermiddag gør han det igen foran 1300 tilhørere i Musikkens Hus i Aalborg.

Den første farvede præsident i USA har en høj stjerne hos mange danskere og kan sælge billetter, siger Anders Agner, chefredaktør på netmediet Kongressen.com.

- Obama er stadig en international politisk rockstjerne. Han er karismatisk, og hans talegaver er fantastiske. Han er mange penge værd.

De billigste billetter koster omkring 3000 kroner, mens 100 gæster har betalt helt op til 17.500 kroner for at lade sig fotografere med ekspræsidenten.

Billetterne har været udbudt via erhvervsnetværk, men der vil også være studerende, byrådsmedlemmer og ministre på tilhørerpladserne.

Det er ifølge Anders Agner ikke usædvanligt, at ekspræsidenter turnerer rundt og slår mønt på deres præsidentfortid.

- Når du først forlader amerikansk toppolitik, har du som regel en vare, du kan sælge ret dyrt. Og ingen kan sælge den dyrere end Obama.

Det handler ifølge Anders Agner også om for Obama at finde noget meningsfyldt at bruge tiden på.

- Han er sidst i 50'erne, og han har en del år tilbage, inden han kan trække sig tilbage.

- Der har han så valgt at tage rundt og holde de her oplæg med den ambition at kunne præge og påvirke fremtidens ledere, uanset om det er inden for erhverv eller politik, siger Anders Agner.

Tidligere på året gæstede hans hustru, Michelle Obama, Danmark og talte foran 11.000 tilhørere i Royal Arena.

Parret har stiftet et produktionsselskab, der skal levere tv-serier og dokumentarprogrammer til streamingtjenesten Netflix.

Derudover har Barack Obama sin fond, Obama Foundation, der uddeler legater og stipendiater til personer med særlige talenter.

Obama taler i Aalborg om lederskab og entreprenørskab. Man skal ifølge Anders Agner næppe forvente sprængfarlige politiske meldinger.

Barack Obama holder sig ifølge USA-kenderen meget tilbage med at kommentere den nuværende præsidents gøren og laden.

- Han kan ikke fordrage Trump - og det er nok gensidigt. Men hvis han går i clinch med Trump, vil det bare være en fjer i hatten for Trump, og det ønsker Obama ikke, siger Anders Agner.

Når Demokraterne har valgt deres præsidentkandidat, vil Obama formentlig gå fuldtonet ind i kampen for at få vedkommende valgt ved præsidentvalget næste år, spår Agner.

/ritzau/