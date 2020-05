Redaktør: Thulesen overrasker med belønning af kritisk Vistisen

Han skulle sættes på plads, mente prominente DF'ere, men Anders Vistisen er stadig en del af hovedbestyrelsen.

Politisk redaktør for avisen Danmark Thomas Funding er overrasket over, at Anders Vistisen ikke bare fastholder sin plads i Dansk Folkepartis bestyrelse, men at Vistisen også bliver en del af et nyudnævnt udvalg, der skal sikre partiet et godt kommunal- og regionsvalg næste år.

For i begyndelsen af måneden udtalte Vistisen i et interview med samme medie, at DF "flakker rundt". Og det medførte et hav af kritik fra fremtrædende DF'ere.

Pia Kjærsgaard og Søren Espersen var eksempelvis særdeles skuffet over Vistisens ageren. Det skulle have konsekvenser for Vistisen.

Men de er umiddelbart svære at få øje på efter mandagens møde i DF's hovedbestyrelse, hvor Vistisen blev fredet og belønnet.

- Det er overraskende, fordi det er ikke det, man forventer af Dansk Folkeparti, siger Funding.

- Altså at de ved første øjekast belønner en, der er kommet med internt kritik. Der har vi været vant til, at partiet har en hel anden form for konsekvenspædagogik over for folk, der laver det mindste antrit til oprør.

- De bliver straffet. Så det er overraskende, at Kristian Thulesen Dahl griber det anderledes an, end der historisk har været tradition for i DF, siger Funding.

