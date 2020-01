Redaktør: Uheld med elbiler er et spørgsmål om tilvænning

Det er nok et spørgsmål om tid, før frekvensen af uheld med elbiler falder til samme niveau som andre biler.

Det er formentlig et spørgsmål om tilvænning, før antallet af uheld med elbiler falder til samme niveau som med mere traditionelle biler.

Det vurderer Bo Christian Koch, ansvarshavende chefredaktør på magasinet Motor, der udgives af interesseorganisationen FDM, efter at Politiken har kunnet fortælle om en større tendens til uheld med elbiler involveret.

- Jeg tror, at det er et spørgsmål om tilvænning. Det er kun et par procent af bilparken i Danmark, der i dag udgøres af elbiler, og mange af os har aldrig siddet bag rattet i en elbil.

- Det er bare en anden oplevelse, og man skal lige vænne sig til, at elbilen reagerer hurtigere end en traditionel bil. Det gør, at man skal være lidt mere varsom, når man træder på speederen, siger Bo Christian Koch.

Politiken har talt med flere forsikringsselskaber, som har kunnet bekræfte tendensen med, at elbiler oftere er involveret i uheld end andre biler.

Hos Topdanmark fortæller man, at elbiler er involveret i 20 procent flere uheld end andre typer af biler.

Til Politiken fortæller Jens Røpke, chef for produktudvikling hos Topdanmark, at netop elbilernes hurtige acceleration kan være medvirkende til en stor andel af uheld, hvor elbiler eksempelvis kører ind i en carport eller ind i en betonsøjle i en parkeringskælder.

Ifølge Bo Christian Koch fra magasinet Motor kan der godt gå en del år, før bilisterne herhjemme har vænnet sig til de nye og kraftfulde elbiler.

- Udrulningen af elbiler er først lige begyndt. Men der er jo et mål om, at vi alle før eller siden skal køre i en elbil, så det er et spørgsmål om tid. Der er nok en tidshorisont på en 10-20 år, siger han.

/ritzau/