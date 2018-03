Redder kollega fra at dø: Claus er Årets Førstehjælper

Røde Kors har torsdag kåret 65-årige Claus Carstens som Årets Førstehjælper 2018.

Claus Carstens tøvede ikke, da han så, at kollegaen Asger Nissens arm sad fast i en kartoffelmaskine.

Han fik slukket maskinen, ydet førstehjælp og kontaktet alarmcentralen, og det reddede Asger Nissens liv.

Derfor blev 65-årige Claus Carstens torsdag kåret som Årets Førstehjælper 2018, oplyser Røde Kors i en pressemeddelelse.

Med prisen håber han at kunne inspirere andre til også at lære førstehjælp.

- Det er en glæde og selvfølgelig en anerkendelse at vinde denne her pris.

- Det allervigtigste er, at jeg kan glæde mig sammen med Asger over det, men det er nok ikke gået helt op for mig endnu.

- Og så håber jeg, at det kan være en inspiration til, at andre også vil lære førstehjælp, siger han.

57-årige Asger Nissen mistede sin arm som følge af ulykken.

Ud over en protese har landbrugsarbejderne dog ingen mén efter ulykken, og han er nu tilbage i arbejde.

- Jeg synes, det er fornemt, at Claus har vundet den her pris.

- Jeg er stolt over ham - at han handler, som han gør og ikke tøver et sekund. Jeg er rigtig glad for, at det var Claus, der vandt, siger han.

Det er 27. gang, at Røde Kors kårer Årets Førstehjælper, der skal sætte fokus på, hvor vigtigt det er at kunne førstehjælp. Med prisen følger en præmie på 10.000 kroner.

