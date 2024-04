Forsvaret: Ministerium blev informeret om fejl på fregat

Ifølge Forsvarskommandoen blev Forsvarsministeriet informeret om fejl på fregatten "Iver Huitfeldt" få dage efter angreb.

Det skriver TV 2, der har fået indsigt i centrale dele af redegørelsen.

Sagen kom til offentlighedens kendskab tirsdag, da forsvarsmediet Olfi kunne fortælle, at fregatten "Iver Huitfeldt" oplevede systemsvigt og defekt ammunition under et droneangreb 9. marts.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) sagde tirsdag, at oplysningerne var nye for ham, og at det ikke var acceptabelt, at den viden ikke var kommet frem til ham.

Artiklen fortsætter under annoncen

TV 2 skriver, at Forsvarsministeriets departement 15. marts blev orienteret om udfordringerne på våbensystemet. Herefter skulle der have været et møde 18. marts, hvor situationen blev uddybet over for Forsvarsministeriet.

En række ordførere har lanceret skarp kritik af Forsvarets ledelse på baggrund af sagen. Men i redegørelsen mener Forsvarskommandoen altså at have orienteret ministeriet i rette tid.

Desuden konstaterer Forsvarskommandoen ifølge TV 2, at fregattens systemer var testet, og at fregatten var kampklar. Ingen problemer blev konstateret.

- Den foreløbige konklusion er, at "Iver Huitfeldt" havde bestået den nødvendige træning, skibet var meldt klar til kamp. Hverken skibschefen, Søværnskommandoen, Forsvarskommandoen, eller andre havde før engagementet den 9. marts indikationer på de udfordringer, der blev erkendt der, står der ifølge TV 2 i redegørelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fregatten har sejlet i Det Røde Hav for at sikre skibstrafikken i en tid med gentagne angreb fra houthibevægelsen, men blev altså angrebet 9. marts af droner.

En stribe tekniske problemer udsatte soldaterne for fare under angrebet i marts ifølge Olfi. Det skete, fordi fregatten i en halv time ikke kunne affyre sit eneste luftforsvarsmissil.

Tirsdag gav forsvarsministeren så Forsvaret til udgangen af dagen til at lave en redegørelse af forløbet. Det er altså den, som TV 2 har set dele af.

/ritzau/