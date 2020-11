Redegørelse er på vej

* Regeringen har igangsat arbejdet med en redegørelse, der skal afklare forløbet omkring regeringens påbud til alle danske minkavlere om at slå deres dyr ned.

* Statsminister Mette Frederiksen og fødevareminister Mogens Jensen sagde på et pressemøde 4. november, at alle danske mink skulle aflives.

* Siden er det kommet frem, at der i lovgivningen kun er hjemmel til at kræve mink aflivet på farme, der ligger inden for 7,8 kilometers radius af en farm med smittede mink.

* Der har ikke været smitte på farme uden for Jylland, og derfor har blandt andre de fynske og sjællandske minkavlere fået ordre til at slå deres dyr ihjel, uden at lovgrundlaget for at kræve det var på plads.

* Fødevareminister Mogens Jensen har sagt, at han først blev gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel i weekenden efter pressemødet.

* Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal give den nødvendige hjemmel til at få alle minkavlere til at slå deres dyr ned.

Kilde: Ritzau.

/ritzau/