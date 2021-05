Redegørelse viser fortsatte udfordringer i folkeskolen

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) afviser behov for ny reform af folkeskolen.

Statusredegørelsen for skoleåret 2019/2020 viser, at de nationale mål for folkeskolen fortsat ikke er indfriet.

Det meddeler Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside.

- Der er fortsat udfordringer i folkeskolen. Desværre, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

- Jeg tror, at vejen frem er, at vi politikere sætter os sammen med parterne i folkeskolen – og ser, hvilke knapper vi skal skrue på – og gør det med respekt for alt det gode, der sker i skolen, siger hun.

Statusredegørelsen er blevet lavet hvert år, siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014.

Reformen er gennem årene blevet mødt med massiv kritik og krav om, at den bliver lavet om. Både fra politikere og organisationer.

Regeringen er dog uenig i det synspunkt, pointerer Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Folkeskolen har ikke brug for en ny, stor reform.

- Samtidig har regeringen sammen med aftalepartierne bag finansloven for 2020 afsat flere penge, så der tiltrængt kan ansættes flere lærere i folkeskolen, siger hun.

Den seneste statusopgørelse viser blandt andet, at resultaterne i læsning og matematik har været stabile for de fleste årgange siden skoleårene 2014/2015 og 2017/2018.

Der er dog også fremgang på enkelte årgange i begge fag.

Den generelle trivsel blandt eleverne har ifølge redegørelsen ligget på et stabilt højt niveau, siden reformen trådte i kraft.

Som tidligere har elevernes køn, herkomst og uddannelsesniveauet hos forældrene stor betydning for elevernes resultater i de nationale test.

/ritzau/