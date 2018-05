Rederier efterlyser forlængelse af piratplan

Trods mindskede omkostninger fra pirateri ønsker Danske Rederier en ny strategi, når den nuværende udløber.

De danske politikere bør forlænge den danske indsats mod pirateri, når den nuværende piratstrategi udløber ved udgangen af 2018. Det mener Danske Rederier.

Udmeldingen kommer, til trods for at et uddrag af en årlig rapport fra Oceans Beyond Piracy indeholder en række indikationer på, at problemet skrumper år for år.

Blandt andet bruger rederierne færre penge på private vagtværn, og omkostningerne ved piratangreb er faldet.

- Det er et udtryk for en faldende trussel, vurderer orlogskaptajn Johannes Riber Nordby, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet.

- I bund og grund er pirater i Somalia basalt set forretningsfolk. Hvis ikke de laver det her, så laver de noget andet. Smugler våben til borgerkrigen i Yemen eller mennesker.

Siden 2010 er omkostningerne som følge af pirateri øst for Afrika faldet fra syv milliarder dollar til 1,4. Johannes Riber Nordby pointerer dog, at hvis indsatsen mod pirateri sættes på pause, kan fænomenet blusse op igen.

- Man skal sammenligne det lidt med politibiler, der kører patrulje rundt i en storby. Selv om der ikke sker noget, kan det være vigtigt, at politibilen kører rundt for at have en afskrækkende effekt. Det har de her krigsskibe også.

Men rapporten viser ifølge Danske Rederiers direktør, Maria Skipper Schween, også et stigende problem vest for Afrikas kyster.

- I Vestafrika er over 1700 søfarende blevet ofre for pirateri i løbet af 2017. Det er alt for mange, siger hun.

- Vi mener, det er afgørende, at man fortsætter den her strategiske indsats. Det kan være i en anden form, end det vi hidtil har set. Men man må ikke vende ryggen til denne kæmpemæssige udfordring.

Derfor beder Danske Rederier politikerne om at lægge en ny strategi for de kommende år.

Ifølge Danske Rederier har opgaverne forskellig karakter. På østsiden handler det om militært isenkram, der kan rykke ud til og afskrække piratangreb.

I Guineabugten og ved resten af vestkysten er der behov for efterretninger og muligheder for at retsforfølge pirater, mener Maria Skipper Schwenn.

ritzau/