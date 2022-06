Rederier vil have Danmark med i EU-indsats mod pirater

Afskaffelsen af forsvarsforbeholdet giver ifølge Danske Rederier flere muligheder for at bekæmpe pirateri.

Afskaffelsen af forsvarsforbeholdet baner vejen for, at Danmark kan deltage i EU-ledede antipiratmissioner ud for Afrikas kyster.

Sådan lyder det fra Danske Rederier, der gerne ser, at Danmark melder sig under EU-fanerne i en igangværende mission ud for Afrikas Horn.

- EU har en antipiratmission i gang kaldet "Atalanta", og den er vi ikke med i. Det vil være fint, hvis vi tilslutter os den, siger administrerende direktør Anne Steffensen, Danske Rederier.

Danmark har tidligere deltaget i bekæmpelsen af pirater i afrikanske farvande.

Senest har fregatten "Esbern Snare" været i Guineabugten sydvest for Afrika. Her kom fregatten blandt andet i ildkamp med pirater.

Det endte med, at fire pirater blev dræbt, en femte blev såret og yderligere tre blev tilbageholdt.

Missionen skete på dansk initiativ og var således ikke en del af EU's mission mod pirateri.

Men Danske Rederier ser store perspektiver i, at Danmark nu kan indgå i de fælleseuropæiske missioner i farvandene omkring Afrika.

- Den store forskel er, at vi får flere muligheder for sammen med de andre EU-lande at sætte ind over for pirateri.

- Vi får også muligheden for at sidde med ved bordet og foreslå missioner, hvor det giver mening for os, siger Anne Steffensen.

Og det gør en forskel, at lande som Danmark er med til at bekæmpe pirater, lyder det fra direktøren for rederiernes brancheorganisation:

- Det betyder meget, at der er grå skibe, som vi kalder det, til stede - altså sømilitær tilstedeværelse. Det hindrer piraterne i at lave de angreb, de ellers ville have lavet, siger Anne Steffensen.

Tal fra International Maritime Bureau dokumenterer ifølge Danske Rederier sort på hvidt, at indsatsen har en effekt.

I 2020 var der eksempelvis 130 kidnapninger af søfolk i Guineabugten. I 2021 var tallet faldet til 57.

Danske Rederier vil nu rette henvendelse til Folketinget og regeringen for at presse på for, at Danmark melder sig til at deltage i EU-operationen "Atalanta" ud for Afrikas østkyst.

/ritzau/