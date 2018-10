Min splittede arv giver mig stadig kvaler over krigen

Med både tyske og jødiske aner føler Kim Hartzner, generalsekretær i Mission Øst, en indre konflikt, når han ser tilbage på Anden Verdenskrig. Men redningen af jøderne i 1943 var et lyspunkt i mørket, som vi skal lade os inspirere af i dag, siger han

Kim Hartzner tror ikke på kollektiv skyld.

Alligevel kan generalsekretæren for Mission Øst ikke lade være med at føle en indre konflikt, når han i anledning af 75-året for de danske jøders redning til det neutrale Sverige tænker på Anden Verdenskrig. For Kim Hartzners familie er både tysk og jødisk. Det jødiske ophav findes på hans mors side og kan spores fem generationer tilbage. Men på hans fars side er der flere tyskere.

I familien ligger en arv, der fortæller en historie fra begge sider af krigen.

”Den dobbelthed har jeg altid følt. Jeg er stolt af at være jødisk og stolt af at være tysk. Men den kollektive skam, som tyskere har følt mange år efter krigen, klæber også til mig. Den dobbelthed giver nogle forfærdelige indre kvaler, når jeg besøger koncentrationslejren i Auschwitz og ser, hvad der blev begået i Tyskland under det nazistiske styre. Hvor jeg tænker: Min mor kunne have været offer, min mormor kunne have været offer, og den anden gren af familien kunne have været mulige gerningsmænd, selvom jeg jo godt ved, at de var uskyldige,” siger han og uddyber:

”For mig er det historisk, og det påvirker min opfattelse af, hvem jeg er, og hvilke kvaler det jødiske folk har gennemgået på grund af sin jødiske identitet. Det har naturligvis indvirken på min opfattelse af redningen af jøderne. Det her med at hjælpe mindretal, der er forfulgte,” siger Kim Hartzner.

Specielt én historie sidder dybt i ham. En scene fra et tog på vej fra København til den lille nordsjællandske forstad Ordrup i begyndelsen af krigen, hvor hans mor sad sammen sine to søskende og sin egen mor. Familien havde hørt om nazisternes forfærdelige forbrydelser mod jødiske minoriteter i andre lande, og i toget satte to soldater fra den tyske værnemagt sig foran dem med et indtrængende blik på deres mørklødede hud og brune hår. På Charlottenlund Station, et stop før de egentlig skulle af, tog Kim Hartzners mormor sine tre børn i hænderne og løb hjem.