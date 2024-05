Reform af førtidspension fik kun få udsatte unge i job

Reformen af førtidspensionen fra 2013 fik modsat hensigten kun få udsatte unge i job.

Det skriver Information på baggrund af en analyse fra Rockwool Fonden.

Reformen indebar, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke skulle have førtidspension.

I stedet skulle de udsatte unge tilbydes et ressourceforløb og en lavere månedlig ydelse.

Formålet var at få flere af dem i job.

Men det lykkedes ikke, slår analysen fast. Der var ikke flere udsatte unge, der fik et normalt job, og kun få personer i målgruppen fik et fleksjob.

Årsagen til reformens begrænsede succes skal findes hos de unges helbred.

Det vurderer forskningsprofessor Anders Holm fra Rockwool Fonden.

De fleste personer i målgruppen er nemlig "ekstremt syge", siger han til Information.

- Der er en lille gruppe, som det giver mening at forsøge at få tilbage på arbejdsmarkedet, men for størstedelen vil det være fuldstændigt umuligt, siger han.

Reformen blev indført i 2013 under Mette Frederiksen (S), der på det tidspunkt var beskæftigelsesminister.

Som konsekvens af reformen fik markant færre personer under 40 år tilkendt førtidspension i årene efter, skriver Information.

Antallet faldt fra mellem 4000 og 5000 årligt til mellem 1000 og 2000.

Information har fremlagt analysen for Iben Nørup, der er lektor ved Aalborg Universitet.

Hun undersøger blandt andet udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Herunder effekten af forskellige tiltag på beskæftigelsesområdet.

Iben Nørup erklærer sig enig i vurderingen fra Anders Holm fra Rockwool Fonden.

Reformen har ikke virket, fordi de unge i målgruppen er for syge, lyder det fra hende.

Grundet deres helbred har de en stærkt begrænset arbejdsevne, mens nogle i målgruppen slet ikke har nogen arbejdsevne, siger Iben Nørup til Information.

/ritzau/