Reform giver virtuelle lægebesøg og behandling i eget hjem

Mere diagnosticering og behandling af sygdomme skal foregå i eget hjem.

Det lægger Folketingets partier op til med en politisk aftale om en reform af sundhedsvæsnet, som præsenteres fredag.

Med reformen vil man blandt andet styrke det digitale i sundhedsvæsnet.

Hjemmebehandlingen skal til dels forankres i de 25 nærhospitaler, som aftalepartierne ønsker etableret over hele landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nærhospitalerne skal tilbyde borgere virtuelle konsultationer og bidrage til øget brug af hjemmebehandling, fremgår det.

- Omstillingen til det nære sundhedsvæsen indebærer optimal brug af digitale løsninger, der blandt andet skal understøtte, at mere behandling kan foregå i patientens eget hjem, hedder det i aftalen.

Man vil også undersøge muligheden for at tilbyde flere udvalgte patientgrupper at blive omfattet af telemedicinske tilbud.

Det kan være patienter med knogleskørhed, som indlægges i eget hjem gennem brug af digitale løsninger til monitorering.

Baggrunden for sundhedsreformen er et ønske om at styrke den nære indsats efter en årrække med målrettet fokus på specialisering og centralisering i supersygehuse.

Den udvikling skal suppleres, mener aftalepartierne, med behandling tættere på borgerne, da der kommer flere ældre og kroniske patienter, som skal kunne få behandling tættere på deres hjem.

Driftsdelen af sundhedsreformen finansieres hovedsageligt gennem reserven til land, by og sundhed.

Desuden findes midler fra afgifter på nikotinprodukter og afvikling af afvikling af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (Ikas).

/ritzau/