Reform i faser skal gøre erhvervsliv grønt

Første fase (2020 til 2022):

* Energiafgift på fossile brændstoffer for erhverv stiger med seks kroner per gigajoule. Forhøjelsen indfases fra 2023. Dog undtages landbrug, gartnerier og erhverv med mineralogiske processer (eksempelvis cementproduktion) indtil 2025.

* Der nedsættes en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til udformningen af den ensartede CO2-afgift. Ekspertgruppen skal være færdig i efteråret 2022. Derefter vil der være politiske forhandlinger.

Anden fase (fra 2023):

* Her skal rammen for en ensartet CO2-afgift fastlægges.

* I 2025 kigges der på aftalen igen for at vurdere afgiftsniveauet og kompensationen til virksomhederne i forhold til de opnåede CO2-reduktioner.

* Aftalepartierne har en ambition om, at der er en ensartet CO2-afgift i 2030.

Kompensation til erhvervslivet:

* Regeringen og aftalepartierne har sat knap seks milliarder kroner til side til kompensation til erhvervslivet.

Lempelser og kompensationer til erhvervslivet løber i perioden 2021 til 2025. De skal ifølge aftalen give erhvervslivet bedre muligheder for at omlægge produktion og for at investere i grøn omstilling.

Kilde: Skatteministeriet.

/ritzau/