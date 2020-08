Reform omfordeler milliarder

* I maj lykkedes det en bred skare af Folketingets partier at blive enige om en udligningsaftale. Den sætter rammerne for, hvordan pengene skal fordeles mellem landets kommuner.

* Bag aftalen står S-regeringen, Venstre, SF, De Radikale og Alternativet.

* Med udligningsaftalen besluttede man at flytte 19,3 milliarder kroner fra de rige til de fattige kommuner, så der fremover kommer et mere ens serviceniveau til borgerne i kommunerne.

* Staten tilfører et ekstra tilskud på 6,5 milliarder kroner i 2021. Heraf er de 3,5 milliarder kroner et midlertidigt tilskud, der gøres permanent. Et tilskud på 5,5 milliarder kroner om året er sikret i de kommende år.

Kilde: Finansministeriet, Ritzau

/ritzau/