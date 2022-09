Under uddannelsen vil de arbejdsskaderamte få 83 procent af deres hidtidige løn, har et bredt flertal aftalt.

Reform skal gøre det let at omskole sig efter en arbejdsskade

Skiftende regeringer har i flere år forsøgt at lave en ny arbejdsskadereform, og siden før sommerferien har den nuværende regering forhandlet med Folketingets partier om netop det.

Fredag er et bredt flertal i Folketinget så blevet enige om en ny arbejdsskadeaftale, oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Jeg må indrømme, at jeg faktisk er ufattelig glad og stolt over, at vi nu er lykkes med for først gang i 18 år at lande en aftale på arbejdsskadeområdet, siger ministeren.

Med aftalen forsøger partierne blandt andet at gøre det mere attraktivt for dem, der er blevet ramt af en arbejdsskade, at omskole sig, hvis de ikke længere kan udføre deres oprindelige job.

- På den måde så tror vi på, at både den enkelte og samfundet er bedst tjent med, at dem, der kan, også vender tilbage til arbejdsmarkedet igen, siger Peter Hummelgaard.

Partierne er også enige om, at sager om arbejdsskader ikke unødigt skal trække ud i årevis.

Derfor skal sagsbehandlingstiden forkortes, så den tilskadekomne hurtigere får klarhed over sin økonomiske situation.

Samtidig bliver erstatningssummerne til de arbejdsskaderamte også forhøjet.

