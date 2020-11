Regering beklager uklar kommunikation om mink-aflivning

Regeringen har ikke lovhjemmel til at kræve alle raske mink aflivet. Minister undskylder uklar kommunikation.

Først lød det fra regeringen, at alle mink - raske såvel som coronasyge - i hele landet skulle aflives. Senere er det kommet frem, at regeringen ikke har bemyndigelse til at kræve mink uden for såkaldte sikkerhedszoner slået ned.

Det får mandag aften fødevareminister Mogens Jensen (S) til at beklage, at han og regeringen ikke har været klare nok i spyttet om, hvad der har og ikke har været lovhjemmel til med hensyn til minkaflivning.

- Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger udenfor sikkerhedszonerne.

- Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage, siger han i en skriftlig kommentar.

Tirsdag fremsætter Mogens Jensen på vegne af regeringen et lovforslag, der har til hensigt at give myndighederne hjemmel til at aflive alle raske mink i landet.

Det kræver tre fjerdedeles flertal i Folketinget, men en samlet blå blok har mandag afvist at ville stemme for.

Der er mellem 14 og 17 millioner mink på landsplan. Mandag eftermiddag oplyste Fødevarestyrelsen, at omkring 2,4 millioner af dem er blevet aflivet.

/ritzau/