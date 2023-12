Regering får kritik for ikke at høre nævn inden FN-afstemning

Partilederne fra Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og De Konservative mener, at regeringen har forsømt sin pligt til at rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn, da Danmark i FN's Generalforsamling tirsdag stemte for en opfordring til humanitær våbenhvile i Gaza.

Det fortæller partilederne til Jyllands-Posten.

I grundloven lyder det nemlig, at regeringen skal rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn om beslutninger af "større udenrigspolitisk rækkevidde".

Og flere af hinanden uafhængige kilder sig til Jyllands-Posten, at regeringen ikke rådførte sig med nævnet inden afstemningen.

Flere partiledere bekræfter også over for avisen, at deres partier hverken blev rådført eller orienteret inden beslutningen.

Da der i FN's Generalforsamling første gang blev stemt om en opfordring til våbenhvile i Gaza, afstod Danmark fra at stemme.

Søren Pape Poulsen (K) kritiserer, at regeringen ikke rådførte sig med nævnet, inden Danmarks standpunkt blev ændret.

- Jeg synes i det mindste godt, at regeringen kunne have rådført sig med nævnet og Folketinget. Så kunne vi have haft en dialog om det her, inden regeringen tog den beslutning, den gjorde tirsdag, siger Pape til avisen.

Karsten Hønge, der er SF's udenrigsordfører og medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn, mener, at det i dette tilfælde ikke var nødvendigt at høre nævnet.

Det samme mener Udenrigsministeriet.

Jyllands-Posten har forsøgt at få et interview med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der ikke har svaret.

Udenrigsministeriet skriver dog til avisen, at det ikke vurderer, at beslutningen havde karakter af en beslutning af "større udenrigspolitisk rækkevidde".

Ministeriet skriver også, at grunden til, at Danmark i tirsdags valgte at stemme for, blandt andet er, at den humanitære situation er blevet "væsentligt forværret".

