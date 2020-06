Regering foreslår 80 millioner kroner til indenrigsflyvning

En politisk aftale for indenrigsflyvning ventes inden længe, de tre støttepartier har krav om grøn luftfart.

Luftfartsbranchen har i overført betydning og bogstaveligt talt haft svært ved at holde sig på vingerne under coronasituationen og har brug for en indsprøjtning.

Derfor foreslår regeringen at afsætte op til 80 millioner kroner til at støtte indenrigsflyvning ifølge lækkede papirer fra forhandlingerne, som Ritzau har set.

Forslaget er at lade ordning gælde i tre måneder, og en aftale ventes inden længe. Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil nemlig gerne have en aftale, inden lovgivningsarbejdet sættes på pause over sommeren.

De tre støttepartier har stillet krav om, at en genstart af luftfarten skal være grøn. For SF er det vigtigere at få grønne krav igennem fremfor yderligere millioner til at understøtte luftfarten.

Regeringen har derfor foreløbig foreslået en pulje til klimatiltag på 15 millioner kroner ifølge papirerne, men SF vil hellere holde branchen op på egne forslag.

- For os er det utrolig vigtigt, at der stilles grønne krav. Vi har haft en coronakrise, men vi har stadig en klimakrise, vi skal håndtere, siger transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF).

Luftfarten vurderer selv, at en reduktion af CO2-udledningen på 100 procent på indenrigsflyvning er mulig i 2030. Men det vil "forudsætte særskilte løsninger i forhold til tankning og iblanding".

Branchen har også selv åbnet for passagerafgifter.

Det står i en rapport til regeringen som en del af klimapartnerskabet. Forventningen er dog op mod 80 procent mindre udledning i forhold til basisåret 1990. Men SF vil holde branchen op på de 100 procent.

- Vi synes, at luftfarten skal have hånden på kogepladen i forhold til noget, de selv har sagt. At de kan reducere udledningen med 100 procent i 2030. Det tror jeg ikke, er urealistisk for branchen, siger Anne Valentina Berthelsen.

Hun mener, at læren fra finanskrisen er, at der skal stilles modkrav, når der tilbydes statslig hjælp. Hun synes ikke, det er at sætte barren lavt, når branchen selv har foreslået det.

- Jeg ville gerne gå længere, men der er det problem, at vi gerne skal have de grønne brændstoffers udvikling med, siger hun.

Enhedslisten har samme fokus, men er mere skeptisk i forhold til at nå en aftale. Det siger transportordfører Henning Hyllested (EL).

- Når branchen selv er positivt indstillet på at nå nogle ting, så er det da tåbeligt at lade muligheden gå fra sig, men det tror jeg ikke, vi bliver imødekommet på, siger han.

