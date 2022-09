Regering håber på at sende op mod 1000 asylansøgere til Rwanda

Regeringen håber på at kunne sende op mod 1000 asylansøgere til Rwanda som led i en erklæring med det centralafrikanske land. De to lande har fredag underskrevet erklæringen om at lave en aftale for overførsel af spontane af asylansøgere.

Der er endnu ikke en aftale på plads, og det er uvist, hvor mange der kan sendes af sted, samt hvor de skal bo. Udlændingeminister Kaare Dybvad Bek (S) håber på en snarlig aftale, som gælder op mod 1000 ansøgere.

- Vi har ikke afklaret endnu, hvor stort antal det skal være. Men Rwanda har stor kapacitet til at huse folk i nogle faciliteter, som er fornuftige, hvor der er lægehjælp, og hvor de kan lære basale færdigheder.

- Vi har cirka 1000 spontane asylansøgere fraregnet ukrainere i løbet af i år, så det er nogenlunde i det leje, ambitionen er, siger han på telefon fra Rwanda.

Socialdemokratiet har i flere år ytret ønske om etablering af et modtagecenter for asylansøgere i et tredjeland.

Modsat en samarbejdsaftale fra maj 2021 udtrykker den nye erklæring også et ønske fra Rwanda om at tage imod asylansøgere fra Danmark.

Udlændingeministeren håber på en hurtig aftale.

- Jeg tror, vi kan lave en aftale inden nytår. Jeg tror, vi kan sende folk afsted, inden denne valgperiode udløber, siger han.

Det er endnu uvist, om Danmark kan komme i problemer med Dublin-forordningen. Den siger, at en ansøger skal søge om asyl i det land, hvor vedkommende først har afgivet fingeraftryk.

EU-Kommissionen vil se på den del, hvis Danmark gennemfører projektet.

Ministeren afviser, at det kan blive et problem.

- Der er lavet en omfattende juridisk vurdering af forholdet til Dublin-forordningen, og det er klart, der står vi på solid grund. Der er en række forhold, som vi forhandler med Rwanda om.

- Selvfølgelig spørgsmål om at overholde menneskerettighederne og at mennesker bliver behandlet ordentligt. Det er Rwandas regering enig i, siger Kaare Dybvad Bek.

