Regering i medvind kan snart opleve uvejr

Finansloven venter for regeringen, der vil få sit at se til for at behage støtterne og opfylde egne løfter.

For fire måneder siden overtog Socialdemokratiet regeringsmagten, og siden har statsminister Mette Frederiksen og regeringen været skånet for de helt store politiske slagsmål og kontroverser.

Men når Mette Frederiksen går på talerstolen tirsdag til Folketingets åbning, vil det samtidig markere, at regeringen nu skal levere løsninger. Regeringen har siden den overtog magten været i læ for vinden under Venstres turbulens.

Milliarddyre krav fra støttepartierne vil nu ramme statsministeren, og partierne vil pege på det fælles forståelsespapir - som danner grundlag for regeringsdannelsen - hvis Mette Frederiksen bakker af. I kulissen lurer også regeringens store valgløfte om en aftale om tidligere tilbagetrækning for nedslidte.

Det løfte vil statsministeren blive holdt op på ifølge Jens Ringberg, der er politisk kommentator på DR.

- Den ligger der hele tiden for regeringen. Hun er nødt til at omtale det i sin åbningstale, og hun er formentlig nødt til at sige det igen i nytårstalen. De har selv udnævnt det til den vigtigste dagsorden, siger Jens Ringberg.

Regeringen skal nu for første gang i arbejdstøjet, forklarer politisk kommentator Hans Engell.

- Det er først nu, regeringen for alvor bliver testet.

- Finansloven skal på plads, og det er ikke nogen given ting. Forventningerne hos støttepartierne er meget forskellige. Man har et fælles forståelsespapir, men man har ikke en fælles forståelse for, hvor hurtigt det skal gennemføres og i hvilken rækkefølge, siger Hans Engell.

De Radikale har eksempelvis bebudet, at forståelsespapiret udelukkende er en etårsplan, og samtidig har de tre støttepartier - De Radikale, Enhedslisten og SF - forskellige ønsker til finansloven.

- Hvis man tager støttepartiernes ønskeliste, så er vi allerede oppe på at have brugt halvdelen af det økonomiske råderum i løbet af meget kort tid.

- Det er der simpelthen ikke penge til. Derfor vil det blive ganske hårde forhandlinger om, hvad man vil prioritere, siger Hans Engell.

Klimaloven skal også på plads inden for kort tid efterfulgt af en klimahandlingsplan.

- Det er handlingsplanen der er spændende, men man kan ikke udelukke, at nærmest hele Folketinget kommer til at støtte det. Der er jo en bevægelse, siger Jens Ringberg.

I løbet af næste år skal regeringen desuden se på en udligningsreform for kommunerne, der har kaldt på ændringer i lang tid.

En reform af det kommunale udligningssystem var en hovedpine for den tidligere regering. Dengang faldt det til jorden.

- Det er en møghamrende svær opgave, som jo knækkede sammen under den tidligere regering.

- Fordelen er, at regeringen og Venstre teoretisk set kan sætte sig ned og lave en reform. Om de så gør det, er en anden sag, siger Hans Engell.

