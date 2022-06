Regering ønsker snit på 10 som højeste adgangskrav til studier

Statsminister vil tage toppen af karakterpres ved at lægge en øvre grænse for adgangskrav til uddannelser.

Regeringen vil indføre en grænse for, hvor høje gennemsnit der kan kræves for at komme ind på videregående uddannelser.

Det vil statsminister Mette Frederiksen (S) meddele fredag i sin partiledertale ved Folkemødet på Bornholm. Det siger hun til Politiken torsdag.

- For at tage toppen af det karakterpres, der er kommet, vil vi lægge en øvre grænse. Det vil sige, at der ikke længere er uddannelser, hvor du kan kræve mere end 10 i snit for, at du kan komme ind, siger hun til avisen.

Regeringens forslag kommer, godt to måneder efter at en reformkommission fremlagde sit bud på reformer af uddannelsessektoren.

Den foreslog blandt andet, at der indføres et maksimalt karaktersnit på 9 til videregående uddannelser.

Ifølge kommissionen er der opstået en usund kultur på gymnasierne, hvor karakterer er blevet vigtigere end læring.

Samtidigt søger elever med de højeste snit mod de uddannelser, der har det højeste snit, fordi de opfattes som attraktive. Derfor samles de fagligt stærke om få områder, lød det fra kommissionen.

Mette Frederiksen understreger over for Politiken, at hun er tilhænger af, at karaktersystemet fremover også skal have betydning. Det skal bare ikke stå alene, mener hun.

Ifølge Uddannelsesministeriet vil 34 uddannelser ligge med et krav på 10 eller over i snit og have flere ansøgere end pladser.

871 af de nuværende i alt 905 uddannelsesudbud ventes ikke at blive påvirket ved en ny grænse, skriver Politiken.

Hvis forslaget går igennem, vil uddannelser, der bliver påvirket, selv blive bedt om at udvikle optagelseskriterier. Det kan for eksempel være i form af optagelsesprøver.

Regeringens støtteparti SF er positiv over for forslaget fra regeringen. Partiet foreslog selv det samme i 2020, oplyser undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

- Noget af det, der presser vores unge allermest, er karakterræset.

- Hvis man afskaffer 12-talskulturen, som man gør med det her forslag, så tror jeg, at vi kommer karakterræset mere til livs. Og det vil være godt, siger han til Ritzau.

Uddannelsesordfører Katrine Robsøe (RV) mener, at det giver god mening at se på, om optagelsessystemet kan skrues anderledes sammen.

- Derfor er det positivt, at regeringen nu spiller ud. Men når vi så er i gang, bør vi også kigge på karakterskalaen i samme ombæring og sikre mere vejledning, siger hun i en skriftlig kommentar.

Statsministeren åbner også for, at personer med fem års erhvervserfaring via kvote 2 skal kunne søge ind på mange videregående uddannelser - selv om de ikke har en gymnasial uddannelse.

I dag er en gymnasial uddannelse et adgangskrav på alle akademiske bacheloruddannelser.

