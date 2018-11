Regering og DF dropper omstridte besparelser på erhvervsskoler

Erhvervsskolerne fritages for omprioriteringsbidrag fra næste år. Aftale mellem regering og DF indgået.

Erhvervsskolerne slipper de kommende år for at skulle finde to procent besparelser årligt på driftsbudgettet, som det ellers var regeringens plan.

I forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at droppe det såkaldte omprioriteringsbidrag.

- Så er den første delaftale om finansloven på plads. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019, skriver finansminister Kristian Jensen på Twitter.

Dansk Folkeparti havde en fjernelse af omprioriteringsbidraget som et af sine hovedkrav inden forhandlingerne med regeringen.

/ritzau/