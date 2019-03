Regering og DF vil øge indsats mod jordforurening

Penge frigivet ved besparelser og ekstra 100 millioner kroner skal bruges til at rydde op efter forureninger

Regeringen og DF har indgået aftale om bekæmpelse af miljø- og jordforurening som en del af sundhedsreformen, oplyser Finansministeriet.

- Jeg er glad for at sige, at vi har indgået den første delaftale af sundhedsreformen, siger finansminister Kristian Jensen (V) på et pressemøde.

- Vi har besluttet, at vi vil øge indsatsen for bekæmpelsen af de såkaldte generationsforureninger. Det vil vi gøre både med de midler, der bliver frigivet ved at effektivisere, og med yderligere 100 millioner kroner, siger han.

Regeringen og DF har aftalt, at hovedparten af midlerne skal gå til oprydning på Harboøre Tange, i Kærgård Klitplantage og Grindsted by.

Miljø og jordforurening er blevet en del af sundhedsforhandlingerne, fordi regeringen lægger op til, at regionsrådene skal nedlægges, og dermed skal deres opgaver placeres hos kommunerne og staten.

/ritzau/