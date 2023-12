Regering og SF er enige om FE-undersøgelse og Samsam-sag

Regeringen og SF er blevet enige om undersøgelse af FE-sagen og den såkaldte Samsam-sag. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover er de to parter blevet enige om en styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Dermed har SF vendt ryggen til et fælles forslag med de andre partier i oppositionen, som partiet selv er medunderskriver på og skal stemme om torsdag.

- Det er ingen hemmelighed, at der er lang vej fra Nye Borgerlige til SF i de her spørgsmål. Vi har grundlæggende tillid til efterretningstjenesterne, og vi mener sådan set, at sagen om Samsam er vigtigst, fordi den potentielt har rokket ved retssikkerheden, lyder det fra SF's Karina Lorentzen i en meddelelse.

Det har tidligere lydt, at en samlet opposition var enige om, at der bør være en udvidet undersøgelse af den såkaldte FE-sag, sammenlignet med den regeringen selv har lagt op til.

Men onsdag aften var der allerede forlydender om, at SF var i gang med at forhandle med regeringen, der hele tiden har argumenteret for hellere at udvide FE-undersøgelseskommissionens mandat.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er glad for, at regeringen og SF har indgået en aftale om de overordnede rammer for at styrke Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

- En aftale og et tilsyn som forhåbentlig kan være med til at sikre, at der skabes ro om vores efterretningstjenesters virke, siger han i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen af FE-sagen udvides til at omfatte, om der er varetaget "usaglige hensyn" i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og retsforfølgningen.

Undersøgelseskommissionen afgiver en beretning om resultatet af sin undersøgelse, som offentliggøres, skriver Justitsministeriet.

Medmindre at kommissionen vurderer, at beretningen ikke kan offentliggøres uden at komme med informationer, der kan skade blandt andet statens sikkerhed.

Særligt undersøgelsen af Samsam-sagen glæder retsordfører Karina Lorentzen, som kalder aftalen et "gennembrud".

Der er dog nogle skridt hen til, at Samsam-sagen endeligt bliver undersøgt. I aftaleteksten fremgår det, at partierne er enige om, at de førnævnte aftalte styrkede rammer for Tilsynet med Efterretningstjenesterne skal på plads først.

Herefter skal tilsynet anmodes om at undersøge, om "efterretningstjenesternes eventuelle ageren i den såkaldte Samsam-sag ligger inden for de retlige rammer og retningslinjer".

Hvis Ahmed Samsams sag mod efterretningstjenesterne, der står til at blive anket til Højesteret, fortsat er i gang, når de "styrkede rammer for tilsynet er på plads", vil aftalepartierne tage stilling til, om undersøgelsen skal afvente den sags afslutning.

