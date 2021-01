Regering opfordrer til at aflyse aftaler - kun fem må mødes

Folk bør ikke mødes med andre uden for husstanden, og forsamlingsforbuddet sænkes til fem personer.

Regeringen sænker forsamlingsloftet fra ti til fem personer og opfordrer til, at folk ikke mødes med personer uden for husstanden samt aflyser fremtidige aftaler.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag.

Det skyldes udbruddet af coronavirus i Danmark, men særligt en britisk mutation, som er mere smitsom. Der er dog ikke beviser for, at den fører til et mere alvorligt sygdomsforløb.

- De restriktioner, vi har, er ikke nok, det er vurderingen fra vores egne myndigheder og de eksperter, de rådgiver sig med.

- Derfor vil vi i dag sænke forsamlingsforbuddet til fem personer samt komme med yderligere tiltag, siger Mette Frederiksen.

Siden slutningen af oktober har det været forbudt at samles mere end ti personer. Det sænkes nu til fem. Forbuddet gælder dog ikke i private hjem, hvor det dog er anbefalet, at maksimum fem er samlet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der tale om fem personer inklusive dem, der er i husstanden.

- Det er maksimum fem, men hvis man kan se færre, så er det en fordel. Man skal ikke have flere end fem derhjemme, siger direktør Søren Brostrøm.

Mette Frederiksen opfordrer samtidig alle til at begrænse socialt samvær mest muligt.

- Vi kommer med en stærk appel om at aflyse alle aftaler, du kan aflyse, siger statsministeren.

Mette Frederiksen uddyber, at mutationen fra Storbritannien ikke kan stoppes, men den kan måske forsinkes, indtil flere kan blive vaccineret.

- Alle opfordres til at begrænse den sociale kontakt til maksimum fem personer, siger Mette Frederiksen.

Det er Statens Serum Institut (SSI), som anbefaler at halvere forsamlingsloftet for at få bedre styr på coronasmitten.

Der er allerede skærpede indrejserestriktioner for rejsende fra Storbritannien.

Desuden vil regeringen hæve afstandskravet fra én til to meter i dagligvare- og detailhandlen. Det fremgår dog ikke, hvordan det skal håndhæves.

Den nye britiske virus kaldes cluster B117 og er for alvor nået til Danmark. Dermed er det formentlig også for sent at indføre nye restriktioner, fordi den allerede er spredt i samfundet ifølge Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

Ifølge SSI er den langt mere smitsom end de øvrige varianter, og den forventes at blive den dominerende virusvariant i midten af februar.

Danmark var i foråret hurtig til at lukke store dele af samfundet ned, men enkelte partier og sundhedsfaglige personer har kritiseret, at der ikke blev lukket mere og hurtigere ned i december forud for julen og den kolde tid.

