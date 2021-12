Regering: Sidste udskænkning bør være klokken 22 grundet smitte

Blot en uge før jul lyder det nu, at restauranter bør lukkes for mad og drikke tidligere end i dag og desuden have sidste udskænkning senest klokken 22 for at dæmpe smittespredning af coronavirus.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag eftermiddag.

- Der er særlig stor risiko for smittespredning steder, hvor mange samles i længere tid, siger sundhedsministeren.

Dermed følger regeringen indstillingen fra Epidemikommissionen, som kommer med anbefalinger til politikerne.

Kommissionen anbefaler også at lukke biografer, kulturhuse, forsamlingshuse og en række andre ting. Desuden indføres der arealkrav ved religiøse handlinger og krav om pladsbillet i offentlig transport.

I forvejen er nattelivet lukket på grund af risiko for smitte, mens restauranter skal lukke ved midnat.

Det ventes at blive indført hurtigst muligt, hvilket formentligt er inden for et par dage. Det er derfor uvist, om det kan nås inden denne weekend.

Statsminister Mette Frederiksen (S) understreger, at der vil være kompensation til dem, der bliver ramt.

- Det er regeringens forslag, at de dele af erhvervs- og kulturlivet der rammes får adgang til kompensation, så længe restriktionerne gælder, siger hun på pressemødet.

Det skal dog først godkendes af et politisk flertal. Derfor mødes Folketingets Epidemiudvalg fredag for at forhandle om, hvilke restriktioner der skal indføres.

Der er ikke tale om en lige så stor en nedlukning som sidste år. Det skyldes først og fremmest vaccinerne ifølge statsministeren.

- Hver enkelt af os skal se færre mennesker og holde mere afstand.

- Der er stadig ikke tale om en nedlukning af hele samfundet, som vi så sidste vinter. Vores mål er stadig at holde så store dele af samfundet åbent som muligt, men det er vigtigt at understrege, at vi har behov for at dæmpe aktiviteten, siger hun.

