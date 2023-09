Regering tror opfindsomme kriminelle kan udløse ny bandepakke

Regnskyer lurede over Københavns Politigård, da regeringen tirsdag præsenterede en ny bandepakke, som bliver nummer fire på 14 år.

På samme måde kan en ny bandepakke lure i horisonten, da de kriminelle konstant tager nye tiltag i brug, hvilket har ført til bandepakke fire og måske en femte på et tidspunkt.

- Vi når ikke til et sted, hvor historien har en afslutning. Hvis vi vil holde bandekriminaliteten stækket og nede, så kræver det hele tiden nye ressourcer og nye initiativer, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Regeringens udspil til en ny bandepakke indeholder 39 tiltag, som skal styrke bekæmpelsen af bandekriminalitet i Danmark.

Regeringen vil blandt andet skærpe straffe samt udvide politiets muligheder for brug af civile agenter og telefonaflytning. En række nye tiltag skal ramme de opfindsomme kriminelle.

- De organiserede kriminelle bliver ved med at genopfinde sig selv. Det afspejler initiativerne i denne pakke. De bruger kryptovaluta og krypterede informationstjeneste til at udveksler oplysninger med hinanden.

- Vi giver konkret politiet nye kapaciteter at arbejde med, siger Peter Hummelgaard.

Fængselsforbundet har opgjort, at der er indført 100 strafskærpelser fra 2011 til 2021, og fængslerne er overfyldte. Statsminister Mette Frederiksen (S) kan ikke sige, hvornår straffene er skærpet nok.

- Det ved jeg ikke, om man kan opstille et eksakt tidspunkt for. Man må kunne konstatere, at det virker. For i de lande, hvor man ikke har gjort det samme, der har man mere kriminalitet.

- Vi har at gøre med de allermest hårdkogte, og dem vil vi hellere have sidder i fængsel, end at de er ude på gaden og gøre livet farligere for os andre, siger statsministeren.

Forskere ser ikke en sammenhæng mellem strengere straffe og mindre kriminalitet. Til det siger Mette Frederiksen, at "det er tilladt at bruge sin sunde fornuft".

Hun vil hellere bruge "pengene på politiet end evalueringsinstitutter", som kan undersøge effekten af de hidtidige bandepakker.

Økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fremhæver, at kriminelle ikke kan begå ny kriminalitet, når de sidder i fængsel.

Omvendt mener nogle forskere, at mange kriminelle bliver mere hårdkogte i fængslerne.

/ritzau/