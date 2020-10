Regering vil se på lov om ulovlig masseovervågning af borgerne

Staten tvinger teleselskaber til at registrere og gemme oplysninger i et år. EU-Domstolen kalder det ulovligt.

Det er noget af et sammenfald.

Samme dag som EU-Domstolen på ny kalder masseindsamling af borgernes tele- og internetdata for ulovlig, varsler regeringen et lovforslag, der skal se på reglerne.

Det er fire år siden, at domstolen, der fortolker EU's lovgivning, sidst kaldte indsamlingen ulovlig i en principiel sag. Tirsdag siger domstolen så i en ny dom, at det er ulovligt, hvis ikke et EU-land står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed.

Det er danske teleselskaber, der er pålagt at gemme borgernes trafik- og lokationsdata. Men i det årlige lovprogram, der fremsættes i forbindelse med Folketingets åbning, er en revision nævnt.

- Politiet skal have de nødvendige værktøjer for at kunne efterforske og retsforfølge alvorlig kriminalitet, og her er loggede oplysninger af afgørende betydning, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en skriftlig kommentar.

Ritzau har fået afslag på et interview.

Justitsministeriet oplyser, at dommen vil indgå i arbejdet med en revision af de danske logningsregler, der vil blive fremsat i det kommende folketingsår.

Masseindsamling af tele- og internetdata har i Danmark fundet sted siden 2007. Skiftende regeringer har siden den første dom fra EU-Domstolen i 2016 lovet at gøre noget ved sagen.

Men det er gang på gang blevet udsat. Senest i oktober 2019 blev revisionen af loven udsat til det kommende folketingsår.

Justitsministeren kalder det et værdifuldt værktøj, når teleselskaberne tvinges af staten til at registrere og gemme oplysninger om borgernes færden med deres mobiltelefon, og hvem de kommunikerer med.

- Teleoplysninger benyttes ofte i straffesager i mange EU-lande. Nu er dommen kommet, og Justitsministeriet vil studere den nærmere for at vurdere, hvordan politiet i Danmark fremover kan bruge logning til at bekæmpe kriminalitet, siger Nick Hækkerup.

Det er teleudbyderne, der ifølge loven har pligt til at foretage registrering og opbevaring af oplysninger om vores teletrafik.

Jørn Guldberg, der er it-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen, ser frem til, at det ømme emne bliver behandlet politisk igen.

- Det er på høje tid, at der gøres op med telelogning. Tilbage i 2016 kom der en klar dom fra EU-Domstolen om, at generel logning af borgernes telekommunikationsdata ikke er tilladt. Vilkårlig logning, som vi ser i Danmark, er derfor underkendt for flere år siden, siger han i en pressemeddelelse.

