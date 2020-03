Regeringen vil lade kommuner bygge ekstra i år for at skabe job

Der skal gang i dansk økonomi, som lider på grund af coronakrisen, og derfor skal der bygges i kommunerne.

Dansk økonomi står i en ekstraordinær situation på grund af coronakrisen.

Regeringen er torsdag derfor enig med kommunerne og regionerne om at lempe loven for anlæg for i år. Det skal støtte dansk økonomi og sikre flere job ved renovering af ting som skoler og veje.

- Regeringen er klar til at gøre, hvad end der skal til for at holde hånden under arbejdspladser og virksomheder. Vi ved godt, at det vil koste mange penge, men det er en klog investering, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Kommunernes Landsforening vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for 2,5 milliarder kroner i år. De skal bruges til at energirenovere bygninger og andre tiltag, der kan reducere kommunernes energiforbrug.

For regionerne, der hovedsageligt står for drift af sygehusvæsenet, kan man ikke sætte et konkret beløb på endnu.

- Sagt lidt forenklet - man kan ikke sætte renovering af hospitaler i gang, mens der er brug for hospitalsenge, siger finansministeren.

Anlægsloftet er en grænse for, hvor meget kommuner og regioner må bruge på at anlægge eller renovere eksempelvis veje, skoler og hospitaler. Formålet med et anlægsloft er at hindre en overophedning af økonomien.

Men det fjernes nu i 2020 på grund af coronavirus, der har lagt en dæmper på dansk økonomi. Derfor skal der nu gang i byggeriet.

Samtidig vil politikerne give en hånd til de virksomheder, der leverer varer til kommuner og regioner.

Kommunerne fremrykker derfor betalinger for op mod fem milliarder kroner, mens regionerne fremrykker betalinger for 1,5 milliarder kroner.

Det er endnu uklart, hvad det betyder for anlægsloftet til næste år.

- Det er et helt ekstraordinært skridt at tage, og det gør vi for at holde hånden under danske virksomheder og job.

- Der er samtidig vigtige opgaver, der skal laves - som at renovere daginstitutioner eller renovere veje, siger finansministeren.

Det er ikke en betingelse, at det skal være klimainvesteringer.

- Men det siger sig selv, at det vil være klogt at tænke på det, siger Nicolai Wammen.

Kommunerne får mulighed for at betale forud for leverancer af varer, som har en værdi på højst en million kroner.

Hvis en leverandør ikke har levet op til sine forpligtigelser på grund af coronakrisen, så kan myndigheden, som skulle have varen, undlade at gøre indsigelser.

/ritzau/